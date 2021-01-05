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Biberoane şi tetine pentru bebeluşi
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Philips Avent Biberon Classic+
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SCF563
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Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?
Sunt biberoanele Philips Avent potrivite pentru congelator?
Este produsul meu Philips Avent fără BPA şi BPS?
Din ce sunt fabricate biberoanele şi piesele Philips Avent?
Perie pentru biberon şi tetină
Dozator de lapte praf
AventCapac pentru biberon
AventInel înfiletant pentru biberon
AventDisc de etanşare pentru biberon
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