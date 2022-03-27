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Producție oprită
2 biberoane
9 oz/260 ml
Tetină cu debit lent
Peste 1 lună
Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.
Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
4.7
din 5
101
Recenzii
92%
recomandă acest produs
soția lui Matei
27/03/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este de o calitate superioara.
Pentru o alimentație sigura și controlata privind fluxul de lapte care ajunge în guriță copilului. Recomand produsul tuturor mămicilor.
Avantaje
Calitate superioara și un flux controlat al laptelui
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici
22/08/2020
România
Foarte multumita!
Calitatea pret, foarte avantajoase!super multumita
Avantaje
calitate pret
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/13 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/13 Biberon anti-colici
Crisstinna
28/10/2019
România
Cumpărător verificat
Foarte calitativ
Sunt foarte multumita de produsul achizitionat... Ca de altfel de toate produsele avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.