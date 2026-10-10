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SCF494/11
Cum ar trebui să depozitez laptele matern colectat?
Cum curăţ şi cum dezinfectez pompa de sân Philips Avent?
Când trebuie să cumpăr o pompă de sân?
Pot pompa mai mult lapte utilizând un nivel mai ridicat de sucţiune?
Cât timp trebuie să pompez? Când ar trebui să mă opresc?
Ce sutiene funcţionează cu pompa de sân electrică Philips Avent?
De ce mi se abureşte cupa pompei de sân portabile hands-free şi cum pot să previn acest lucru?
Care este nivelul maxim de sucţiune al pompei electrice de sân Philips AVENT?
Cum aleg dimensiunea corectă a protecţiei/inserţiei pentru sân pentru pompa mea de sân portabilă?
Cum utilizez pompa de sân portabilă hands-free Philips Avent?
Care sunt beneficiile pompei de sân portabile hands-free?
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