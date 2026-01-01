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  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
  • Ai mâinile libere Ai timp pentru tine

Noutăţi

Philips Avent Pompă de sân electrică simplăNatural Care portabilă, hands-free

SCF494/11

Ai mâinile libere Ai timp pentru tine
Bebeluşul şi timpul tău sunt de nepreţuit. Ai mâinile libere, ai timp pentru tine, cu pompa de sân portabilă hands-free Philips Avent Natural Care. Concepută pentru a imita ritmul de băut al bebeluşului, aceasta oferă performanţă de nivel spitalicesc, într-un design discret şi fără scurgeri.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Imită ritmul de băut al bebeluşului tău

Ai mâinile libere Ai timp pentru tine

  • Pompa cu putere de nivel spitalicesc imită ritmul de băut al bebeluşului

  • Cupe transparente luminate în interior

  • Uşor de curăţat şi de asamblat, cu mai puţine piese

  • Potrivită pentru 99% din mame

  • Protecţie unică SkinSense

Libertatea de a pompa oriunde

Libertatea de a pompa oriunde

Prima noastră pompă de sân purtabilă aduce performanţa de nivel spitalicesc într-o formă uşoară, care se aşează confortabil în sutien. Oriunde ai merge, ea merge cu tine. Fie că stai pe canapea, că stai la birou sau faci o plimbare în cartier. Timpul tău. Libertatea ta.

Performanţă de nivel spitalicesc, într-un design purtabil

Performanţă de nivel spitalicesc, într-un design purtabil

Spre deosebire de alte pompe purtabile, nu trebuie să alegi între libertate şi eficienţă. Motorul nostru oferă performanţă de nivel spitalicesc, asemănătoare unei pompe tradiţionale - cu avantajul suplimentar că este purtabilă. Bateriile reîncărcabile îţi permit să pompezi discret oriunde.

Extrage lapte eficient* cu un ritm care imită ritmul bebeluşului tău

Extrage lapte eficient* cu un ritm care imită ritmul bebeluşului tău

Prima noastră pompă purtabilă imită ritmul natural de băut al bebeluşului, ceea ce o face până la de 2 ori mai rapidă decât majoritatea altor pompe purtabile**.Pentru că bebeluşii ştiu cel mai bine cum să bea de la sân, am conceput-o cu scopul de a te sprijini să obţii nivelul optim de lapte, ajutându-te în acelaşi timp să economiseşti timp preţios.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Eficienţa este legată de performanţa tehnică a produsului.

  2. Se referă la frecvenţa de sucţiune a pompei.