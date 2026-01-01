Extrage lapte eficient* cu un ritm care imită ritmul bebeluşului tău

Prima noastră pompă purtabilă imită ritmul natural de băut al bebeluşului, ceea ce o face până la de 2 ori mai rapidă decât majoritatea altor pompe purtabile**.Pentru că bebeluşii ştiu cel mai bine cum să bea de la sân, am conceput-o cu scopul de a te sprijini să obţii nivelul optim de lapte, ajutându-te în acelaşi timp să economiseşti timp preţios.