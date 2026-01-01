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Noutăţi
SCF494/11
Pompa cu putere de nivel spitalicesc imită ritmul de băut al bebeluşului
Cupe transparente luminate în interior
Uşor de curăţat şi de asamblat, cu mai puţine piese
Potrivită pentru 99% din mame
Protecţie unică SkinSense
Prima noastră pompă de sân purtabilă aduce performanţa de nivel spitalicesc într-o formă uşoară, care se aşează confortabil în sutien. Oriunde ai merge, ea merge cu tine. Fie că stai pe canapea, că stai la birou sau faci o plimbare în cartier. Timpul tău. Libertatea ta.
Spre deosebire de alte pompe purtabile, nu trebuie să alegi între libertate şi eficienţă. Motorul nostru oferă performanţă de nivel spitalicesc, asemănătoare unei pompe tradiţionale - cu avantajul suplimentar că este purtabilă. Bateriile reîncărcabile îţi permit să pompezi discret oriunde.
Prima noastră pompă purtabilă imită ritmul natural de băut al bebeluşului, ceea ce o face până la de 2 ori mai rapidă decât majoritatea altor pompe purtabile**.Pentru că bebeluşii ştiu cel mai bine cum să bea de la sân, am conceput-o cu scopul de a te sprijini să obţii nivelul optim de lapte, ajutându-te în acelaşi timp să economiseşti timp preţios.
Recenzii
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Eficienţa este legată de performanţa tehnică a produsului.
Se referă la frecvenţa de sucţiune a pompei.