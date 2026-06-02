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Natural Care HandsfreeWearable Cablu USB
Noutăţi
CP2416/01
Alb
Pompe de sân electrice simple şi duble
Compatibil doar cu dispozitive încărcate prin USB
Lungime cablu: 1 m
Cablu de tip C la capăt
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