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  • Un cablu USB pentru încărcarea dispozitivului
  • Un cablu USB pentru încărcarea dispozitivului

Noutăţi

Natural Care HandsfreeWearableCablu USB

CP2416/01

Un cablu USB pentru încărcarea dispozitivului
Un cablu USB pentru încărcarea eficientă a pompei tale hands-free. Compatibil doar cu pompa de sân electrică Philips Avent Hands-free. Foloseşte o sursă de alimentare cu un port USB-C de cel puţin 5 W (5 V – 1 A).
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Un cablu USB pentru încărcarea dispozitivului

  • Alb

  • Pompe de sân electrice simple şi duble

  • Compatibil doar cu dispozitive încărcate prin USB

  • Lungime cablu: 1 m

  • Cablu de tip C la capăt

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