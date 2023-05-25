Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Lasă pielea copilului să respire
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
6-18 luni
Cu buton fosforescent
Orificiile de aerisire foarte mari aerisesc pielea bebeluşului, menţinând-o uscată în timp ce îl linişteşte.
Când am întrebat părinţii cum răspund bebeluşii lor la tetinele noastre texturate din silicon, în medie 98% dintre ei au spus că micuţul acceptă suzetele ultra soft şi ultra air Philips Avent.
Utilizează butonul fosforescent al ultra air pentru a găsi rapid suzeta bebeluşului, fără a fi nevoie să aprinzi luminile.
4.9
din 5
354
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Pseudoq
25/05/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Multumita
In cazul nostru, singurele suzete acceptate si indragite.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă
27/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Sunt minunate
Recomand tuturor prietenilor și cunoștințelor sa folosesc a produsele Philips
Avantaje
Count calitative
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă
Elena06
12/08/2021
România
Cumpărător verificat
Super
Absolut minunate, asa de usor de gasit noaptea, le-a acceptat din prima cel mic
Avantaje
Fosforescente
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/21 Suzetă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/21 Suzetă
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Teste de consum din SUA realizate în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98% a tetinei texturate Philips Avent folosită în suzetele noastre ultra air şi ultra soft.
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.