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  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
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  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
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  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
  • Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*

Producție oprită

Philips AventPompă de sân manuală cu biberon

SCF330/20

4.8
| (546) Recenzii | 97% recomandă acest produs

1 premiu

Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*
Stai confortabil fără a te apleca în faţă în timp ce perna noastră moale pentru masaj stimulează delicat curgerea laptelui. Pompa de sân manuală Philips Avent are puţine piese şi este uşor de asamblat, de utilizat şi de curăţat. Fiind uşoară şi compactă, este uşor să îţi colectezi laptele în deplasări.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Pompă de sân manuală cu pernă de masaj

Mai mult confort, mai mult lapte, uşor de luat în deplasări*

  • Simplu de utilizat în deplasare

  • Pompă de sân cu pernă moale de masaj

  • Include biberon şi tetină

  • Husă de voiaj şi disc de etanşare

Poziţie relaxantă graţie designului său special

Poziţie relaxantă graţie designului său special

Pompa de sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi să te aşezi mai comod atunci când foloseşti pompa: nu este nevoie să te apleci în faţă pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută la colectarea mai uşoară a laptelui.

Perna moale de masaj stimulează delicat curgerea laptelui

Perna moale de masaj stimulează delicat curgerea laptelui

Perna de masaj are o textură moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna emblematică cu petale este concepută să simuleze suptul bebeluşului pentru a stimula delicat lactaţia.

Design uşor şi compact

Design uşor şi compact

Pompa de sân este mică şi uşoară, ceea ce o face simplu de depozitat şi de transportat şi discret de utilizat în deplasare.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.8

din 5

546

Recenzii

97%

recomandă acest produs

23/06/2021

România

România

exceptional

Am achizionat recent acest produs si sunt multumita .Este un set bun pentru o mama care alapteaza si are nevoie sa se mulga ocazional . Este usor de utilizat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD221/00 Pompă de sân manuală şi set de depozitare a laptelui

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD221/00 Pompă de sân manuală şi set de depozitare a laptelui

11/08/2020

România

România

Cumpărător verificat

O pompa foarte buna

Calitate foarte buna, materiale bune, confort sporit, ușor de folosit, eficientă, ușor de desfăcut și sterilizat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF330/20 Pompă de sân manuală cu biberon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF330/20 Pompă de sân manuală cu biberon

31/07/2020

România

România

Excelent si foarte eficient!!

Cea mai eficienta pompa .Desfunda si canalele si colecteaza lapticul in timp record.Foarte buna!!!

Avantaje

Trage foarte bine laptele.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF330/70 Pompă manuală de sân

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF330/70 Pompă manuală de sân

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Confort dovedit clinic: testele efectuate pe 110 mame au indicat o preferinţă clară a mărcii Philips Avent comparativ cu principalul său concurent

  2. Mai mult confort: 73% din 73 de mame britanice care alăptează au fost de acord că această pompă de sân a fost mai confortabilă decât pompa de sân pe care o foloseau la momentul respectiv (mărcile principale de pe piaţă).

  3. Cercetările independente au arătat că poate exista o legătură între nivelul de stres şi producţia de lapte. Consultă www.philips.com/avent.

  4. Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011