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Simplu de utilizat în deplasare
Pompă de sân cu pernă moale de masaj
Include biberon şi tetină
Husă de voiaj şi disc de etanşare
Pompa de sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi să te aşezi mai comod atunci când foloseşti pompa: nu este nevoie să te apleci în faţă pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută la colectarea mai uşoară a laptelui.
Perna de masaj are o textură moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna emblematică cu petale este concepută să simuleze suptul bebeluşului pentru a stimula delicat lactaţia.
Pompa de sân este mică şi uşoară, ceea ce o face simplu de depozitat şi de transportat şi discret de utilizat în deplasare.
Premii
4.8
din 5
546
Recenzii
97%
recomandă acest produs
francy219
23/06/2021
România
exceptional
Am achizionat recent acest produs si sunt multumita .Este un set bun pentru o mama care alapteaza si are nevoie sa se mulga ocazional . Este usor de utilizat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD221/00 Pompă de sân manuală şi set de depozitare a laptelui
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD221/00 Pompă de sân manuală şi set de depozitare a laptelui
Liniuță
11/08/2020
România
Cumpărător verificat
O pompa foarte buna
Calitate foarte buna, materiale bune, confort sporit, ușor de folosit, eficientă, ușor de desfăcut și sterilizat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/20 Pompă de sân manuală cu biberon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/20 Pompă de sân manuală cu biberon
Adina Maria
31/07/2020
România
Excelent si foarte eficient!!
Cea mai eficienta pompa .Desfunda si canalele si colecteaza lapticul in timp record.Foarte buna!!!
Avantaje
Trage foarte bine laptele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/70 Pompă manuală de sân
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/70 Pompă manuală de sân
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Confort dovedit clinic: testele efectuate pe 110 mame au indicat o preferinţă clară a mărcii Philips Avent comparativ cu principalul său concurent
Mai mult confort: 73% din 73 de mame britanice care alăptează au fost de acord că această pompă de sân a fost mai confortabilă decât pompa de sân pe care o foloseau la momentul respectiv (mărcile principale de pe piaţă).
Cercetările independente au arătat că poate exista o legătură între nivelul de stres şi producţia de lapte. Consultă www.philips.com/avent.
Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011