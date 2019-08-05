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Producție oprită
Dimensiune potrivită, confort maxim
Această pernă moale de masaj este prevăzută cu o pâlnie mai largă, creată special pentru mămicile cu mameloane mai mari. Aceasta poate fi folosită cu gama de pompe de sân Philips Avent Comfort. Consultă imaginile de mai jos pentru a te decide dacă ai nevoie de perna mai mare pentru pompa ta de sân.
Pt toate pompele de sân pt confort
Puteţi afla dacă aveţi nevoie de perna mare pentru pompa de sân verificând dacă mamelonul încape comod în pâlnia pernei. Dacă acesta atinge sau se freacă de pereţii pâlniei pernei, atunci ar trebui să alegeţi perna mare pentru pompa de sân pentru a vă asigura o experienţă mai comodă în timpul utilizării pompei.
Dacă mamelonul este poziţionat comod în pâlnia pernei, înseamnă că utilizaţi o pernă de masaj de dimensiuni corecte.
Dacă mamelonul dvs. atinge sau se freacă de peretele pâlniei pernei, ar trebui să alegeţi o pernă pentru pompă de sân mai mare cu o pâlnie mai amplă, pentru a vă asigura o experienţă de pompare mai comodă.
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Mici
05/08/2019
Magyarország
Kiváló
Szeretem Szépen rásimul a mellbimbora. Kényelmes. Nem fájdalmas vele a fejés
Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna
Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna
katrin22
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Duża nakładka masująca
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Duża nakładka masująca
Jowita37
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Duża nakładka masująca
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Duża nakładka masująca