ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Foto produs unic
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional

Producție oprită

Philips AventPernă mare de masaj

SCF167/01

5

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Dimensiune potrivită, confort maxim

Această pernă moale de masaj este prevăzută cu o pâlnie mai largă, creată special pentru mămicile cu mameloane mai mari. Aceasta poate fi folosită cu gama de pompe de sân Philips Avent Comfort. Consultă imaginile de mai jos pentru a te decide dacă ai nevoie de perna mai mare pentru pompa ta de sân.

Vezi toate beneficiile

Pompa de sân cu pâlnie mai largă

Dimensiune potrivită, confort maxim

  • Pt toate pompele de sân pt confort

Pâlnie mai largă cu fixare confortabilă

Pâlnie mai largă cu fixare confortabilă

Puteţi afla dacă aveţi nevoie de perna mare pentru pompa de sân verificând dacă mamelonul încape comod în pâlnia pernei. Dacă acesta atinge sau se freacă de pereţii pâlniei pernei, atunci ar trebui să alegeţi perna mare pentru pompa de sân pentru a vă asigura o experienţă mai comodă în timpul utilizării pompei.

Fixarea corectă: Mamelonul este poziţionat comod în pâlnia pernei

Fixarea corectă: Mamelonul este poziţionat comod în pâlnia pernei

Dacă mamelonul este poziţionat comod în pâlnia pernei, înseamnă că utilizaţi o pernă de masaj de dimensiuni corecte.

Alegeţi dimensiunea mare: Mamelonul atinge pereţii pâlniei

Alegeţi dimensiunea mare: Mamelonul atinge pereţii pâlniei

Dacă mamelonul dvs. atinge sau se freacă de peretele pâlniei pernei, ar trebui să alegeţi o pernă pentru pompă de sân mai mare cu o pâlnie mai amplă, pentru a vă asigura o experienţă de pompare mai comodă.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Szeretem Szépen rásimul a mellbimbora. Kényelmes. Nem fájdalmas vele a fejés

Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna

Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Duża nakładka masująca

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Duża nakładka masująca

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Duża nakładka masująca

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF167/01 Duża nakładka masująca

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips