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Shaver 1000 Series Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

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Shaver 1000 SeriesAparat electric de bărbierit umed şi uscat

S1881/00

Shaver 1000 Series Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

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Manuale şi documentaţie

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • PDF fişier, 875.2 kB
  • 4 March 2026

Argentinian Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fişier, 443.6 kB
  • 4 March 2026

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