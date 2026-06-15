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  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme
  • Bărbierit precis, fără probleme

Producție oprită

Shaver series 1000Aparat electric de bărbierit uscat, seria 1000

S1332/41

4.6
| (618) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Bărbierit precis, fără probleme
Aparatul de bărbierit Philips seria 1000 îţi oferă un bărbierit uşor şi comod la un preţ accesibil, având lame PowerCut cu ascuţire automată şi fiind complet lavabil.
Vezi toate beneficiile

Bărbierit precis, fără probleme

  • Lame PowerCut

  • Capete pivotante în 4 direcții

  • Lavabil, pentru curățare ușoară

Alunecă pe piele pentru un aspect fin şi uniform

Alunecă pe piele pentru un aspect fin şi uniform

Aparatul de bărbierit Philips pentru un bărbierit precis şi comod. Cele 27 de lame PowerCut taie fiecare fir de păr exact la nivelul pielii, oferindu-ţi un bărbierit fin şi uniform, de fiecare dată. 

Deschidere printr-o atingere pentru curăţare uşoară

Deschidere printr-o atingere pentru curăţare uşoară

Curăţă-ţi aparatul de bărbierit electric la o atingere de buton. Deschide capul aparatului de bărbierit şi clăteşte-l cu apă.

Foloseşte-l cu sau fără fir

Foloseşte-l cu sau fără fir

Foloseşte-ţi aparatul de bărbierit fără fir convenabil pentru o îngrijire fără fire încurcate. Sau conectează-l la priză pentru un bărbierit de încredere, cu fir, atunci când bateria este descărcată.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

618

Recenzii

93%

recomandă acest produs

15/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Alegere inspirată

Am ales produsul pentru fiul meu , adolescent fiind! Aparatul este ușor de folosit,sigur și nu necesită o îndemânare specială! Suntem incantati de produsele primite ! Philips ca de fiecare dată este cea mai bună alegere! Recomand cu sinceritate acest produs !

Avantaje

Simplu ,compact ,eficient

Dezavantaje

Nu sunt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric

Date of Use 2026-06-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric

Date of Use 2026-06-06

19/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

FN

Multumit de acest produs, isi face foarte bine treaba! Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric

01/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent

Un aparat de calitate superioara si la un pret corect.

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat

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