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Shaver series 1000 Aparat electric de bărbierit uscat, seria 1000

Producție oprită

Asistență

Shaver series 1000Aparat electric de bărbierit uscat, seria 1000

S1332/41

Shaver series 1000 Aparat electric de bărbierit uscat, seria 1000

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • ZIP fişier, 194.8 kB
  • 3 October 2023

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 753.8 kB
  • 20 April 2022

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