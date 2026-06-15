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Producție oprită
Lame PowerCut
Deschidere printr-o atingere
Utilizare cu şi fără fir
Aparatul de bărbierit Philips pentru un bărbierit precis şi comod. Cele 27 de lame PowerCut taie fiecare fir de păr exact la nivelul pielii, oferindu-ţi un bărbierit fin şi uniform, de fiecare dată.
Aparatul de bărbierit a fost conceput pentru a menţine un contact uniform cu pielea, fără ciupituri. Capetele 4D flexibile se curbează şi se deplasează în 4 direcţii pentru un bărbierit precis de fiecare dată.
Curăţă-ţi aparatul de bărbierit electric la o atingere de buton. Deschide capul aparatului de bărbierit şi clăteşte-l cu apă.
4.6
din 5
618
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Mam 53
15/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Alegere inspirată
Am ales produsul pentru fiul meu , adolescent fiind! Aparatul este ușor de folosit,sigur și nu necesită o îndemânare specială! Suntem incantati de produsele primite ! Philips ca de fiecare dată este cea mai bună alegere! Recomand cu sinceritate acest produs !
Avantaje
Simplu ,compact ,eficient
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric
Date of Use 2026-06-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric
Date of Use 2026-06-06
Fan3
19/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
FN
Multumit de acest produs, isi face foarte bine treaba! Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric
Luna23
01/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent
Un aparat de calitate superioara si la un pret corect.
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat