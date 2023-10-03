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Aparate de bărbierit
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Shaver series 1000 Aparat electric de bărbierit uscat, seria 1000
Producție oprită
Asistență
S1232/41
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
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Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Ce înseamnă luminile de pe aparatul meu de bărbierit Philips S1000, S3000 sau X3000?
SH30Capete de bărbierit de schimb
Shaver series 1000Suport
Beardtrimmer series 9000Adaptor de alimentare HQ8505
Shaver series 1000 & X3000Capac de protecţie
Cadru de fixare pentru capete de bărbierit
ShaversPerie de curăţat
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă
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