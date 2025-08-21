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OneBlade – tuns, conturat, bărbierit
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OneBlade Intimate
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QP1924/20
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
Toate (3)
Pot utiliza Philips OneBlade pe piele umedă sau uscată?
De ce nu este furnizat un adaptor împreună cu produsul?
Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?
OneBladeCapac de protecţie
OneBladePieptene corp zone intime 3 mm
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Cablu USB
OneBlade2 lame SkinProtect
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