Acest produs
OneBlade
Intimate
163,99 lei
OneBlade
2 lame SkinProtect
123,99 lei
163,99 lei
163,99 lei
Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
1 lamă SkinProtect
1 pieptene pentru tuns
100% rezistent la apă
Reîncărcabil, utilizare umedă sau uscată
Lama SkinProtect oferă un plus de protecţie împotriva iritaţiei pentru pielea sensibilă de la axile şi din zona intimă.
Acum, renumita noastră tehnologie OneBlade este pregătită pentru axilele tale şi pentru acele zone intime de sub talie, indiferent de cât ai lăsat părul să crească. În timp ce lama tunde rapid tot părul cu viteza de 100 de mişcări pe secundă, marginile rotunjite şi puntea de pe lamă îţi protejează pielea din locurile delicate.
Vrei să laşi un pic de păr? Tunde-ţi părul din zona intimă şi de la axile aşa cum îţi doreşti. Nu trebuie decât să ataşezi pieptenele de tuns de 3 mm.
4.2
din 5
197
Recenzii
85%
recomandă acest produs
Pferd2026
13/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Funcționează foarte bine. A sosit ambalat in cutia originală, sigilat.
Avantaje
-
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-06-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-06-21
Luna 77
10/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Raport calitate / preț excelent
Ușor de folosit ,confortabil , rapid Recomand celor care prefera o modalitate fără dureri
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/30 Intimate
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/30 Intimate
alexandru63
04/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este foarte bun
Aparatul este destul de bun face exact ceea ce trebuie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/20 Intimate
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/20 Intimate
Pentru cel mai bun ras. Pe baza a 2 raderi complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.