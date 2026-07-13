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  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea

OneBladeIntimate

QP1924/20

4.2
| (197) Recenzii | 85% recomandă acest produs
Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
De la axile până la zona intimă, OneBlade Intimate este conceput să-ți protejeze pielea sensibilă. Protectorul alb special de pe lamă oferă un nivel suplimentar de protecţie împotriva zgârieturilor, tăieturilor şi iritaţiilor. Vrei să laşi puţin păr? Atașează pieptenele pentru tuns!
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Acest produs

OneBlade Intimate

OneBlade
Intimate

163,99 lei

  • OneBlade

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    2 lame SkinProtect

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163,99 lei

163,99 lei

Rade şi tunde cu protecţie suplimentară pentru piele

Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea

  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea

  • 1 lamă SkinProtect

  • 1 pieptene pentru tuns

  • 100% rezistent la apă

  • Reîncărcabil, utilizare umedă sau uscată

Îţi protejează zonele sensibile

Îţi protejează zonele sensibile

Lama SkinProtect oferă un plus de protecţie împotriva iritaţiei pentru pielea sensibilă de la axile şi din zona intimă.

Ras şi tuns bidirecţional, 100% rezistent la apă, încărcare USB-A

Ras şi tuns bidirecţional, 100% rezistent la apă, încărcare USB-A

Acum, renumita noastră tehnologie OneBlade este pregătită pentru axilele tale şi pentru acele zone intime de sub talie, indiferent de cât ai lăsat părul să crească. În timp ce lama tunde rapid tot părul cu viteza de 100 de mişcări pe secundă, marginile rotunjite şi puntea de pe lamă îţi protejează pielea din locurile delicate.

Pieptene ataşabil de 3 mm pentru tunderea uşoară a părului

Pieptene ataşabil de 3 mm pentru tunderea uşoară a părului

Vrei să laşi un pic de păr? Tunde-ţi părul din zona intimă şi de la axile aşa cum îţi doreşti. Nu trebuie decât să ataşezi pieptenele de tuns de 3 mm.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

197

Recenzii

85%

recomandă acest produs

13/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Funcționează foarte bine. A sosit ambalat in cutia originală, sigilat.

Avantaje

-

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-06-21

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-06-21

10/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Raport calitate / preț excelent

Ușor de folosit ,confortabil , rapid Recomand celor care prefera o modalitate fără dureri

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/30 Intimate

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/30 Intimate

04/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este foarte bun

Aparatul este destul de bun face exact ceea ce trebuie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/20 Intimate

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP1924/20 Intimate

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Referințe

  1. Pentru cel mai bun ras. Pe baza a 2 raderi complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.