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  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea

OneBlade2 lame SkinProtect

QP229/50

4.5
| (312) Recenzii | 90% recomandă acest produs
Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
Lama SkinProtect oferă un plus de protecţie împotriva iritaţiei pentru pielea sensibilă de la axile şi din zona intimă.
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Produse compatibile
OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/20

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/30

Rade şi tunde cu protecţie suplimentară pentru piele

Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea

  • Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea

  • 2 lame de schimb

  • Se potriveşte pe toate aparatele OneBlade

  • Lama durează până la 4 luni*

Îţi protejează zonele sensibile

Îţi protejează zonele sensibile

Lama SkinProtect oferă un plus de protecţie împotriva iritaţiei pentru pielea sensibilă de la axile şi din zona intimă.

Rade-te cu uşurinţă în ambele direcţii

Rade-te cu uşurinţă în ambele direcţii

Lama cu două tăişuri îţi permite să te razi în ambele direcţii pentru a ajunge cu uşurinţă în locurile mai greu accesibile, pentru a crea contururi precise sau pentru o tușă de stil exact acolo unde doreşti.

Lamele durează până la 4 luni*

Lamele durează până la 4 luni*

Lamele rezistente din oţel inoxidabil sunt concepute pentru a oferi performanţă de durată. Pentru performanţă optimă, lama trebuie înlocuită doar o dată la 4 luni*. Este uşor de înlocuit, fără complicaţii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

312

Recenzii

90%

recomandă acest produs

16/07/2025

România

România

Foarte mulțumită

Foarte mulțumită, recomand! Le am comandat pentru partenerul meu

Avantaje

Calitatea foarte buna si nu agăța pielea

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)

13/07/2025

România

România

Cumpărător verificat

Util

Un produs care are un raport pret/calitate foarte bun

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect

28/06/2025

România

România

Lame foarte bune

Folosesc One Blade de vreo doi ani și sung foarte mulțumit. Am avut pana acum lame 360 și de vreo doua luni am încercat și acest model, sensitiv. Nu pot zice ca e o diferență foarte mare însă intradevar sunt parcă mai fine.

Avantaje

Fără apa, fără spuma, fără griji

Dezavantaje

Câteodată parca trebuie insistat la urma cu o lama.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)

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Referințe

  1. Pentru cel mai bun ras. Pe baza a 2 raderi complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.

  2. Ambalaje reciclabile pe bază de hârtie