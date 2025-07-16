Ras în zonele intime uşor şi delicat cu pielea
2 lame de schimb
Se potriveşte pe toate aparatele OneBlade
Lama durează până la 4 luni*
Lama SkinProtect oferă un plus de protecţie împotriva iritaţiei pentru pielea sensibilă de la axile şi din zona intimă.
Lama cu două tăişuri îţi permite să te razi în ambele direcţii pentru a ajunge cu uşurinţă în locurile mai greu accesibile, pentru a crea contururi precise sau pentru o tușă de stil exact acolo unde doreşti.
Lamele rezistente din oţel inoxidabil sunt concepute pentru a oferi performanţă de durată. Pentru performanţă optimă, lama trebuie înlocuită doar o dată la 4 luni*. Este uşor de înlocuit, fără complicaţii.
4.5
din 5
312
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Bobiță28sept
16/07/2025
România
Foarte mulțumită
Foarte mulțumită, recomand! Le am comandat pentru partenerul meu
Avantaje
Calitatea foarte buna si nu agăța pielea
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)
MMart
13/07/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Util
Un produs care are un raport pret/calitate foarte bun
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect
vgiovani70
28/06/2025
România
Lame foarte bune
Folosesc One Blade de vreo doi ani și sung foarte mulțumit. Am avut pana acum lame 360 și de vreo doua luni am încercat și acest model, sensitiv. Nu pot zice ca e o diferență foarte mare însă intradevar sunt parcă mai fine.
Avantaje
Fără apa, fără spuma, fără griji
Dezavantaje
Câteodată parca trebuie insistat la urma cu o lama.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)
Pentru cel mai bun ras. Pe baza a 2 raderi complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.
Ambalaje reciclabile pe bază de hârtie