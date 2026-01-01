Perfect clar

Când nu ai nevoie decât de sunet clar. De la liste de melodii la podcasturi şi la apeluri, aceste căşti intraauriculare cu fir oferă sunetul dorit. Sunt compatibile totodată cu Hi-Res Audio: dacă asculţi serviciul preferat de streaming la înaltă rezoluţie, vei beneficia de sunet mai detaliat.