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Producție oprită

6000 seriesCăşti intraauriculare cu microfon

PRO6105BK/00

Perfect clar
Când nu ai nevoie decât de sunet clar. De la liste de melodii la podcasturi şi la apeluri, aceste căşti intraauriculare cu fir oferă sunetul dorit. Sunt compatibile totodată cu Hi-Res Audio: dacă asculţi serviciul preferat de streaming la înaltă rezoluţie, vei beneficia de sunet mai detaliat.
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Perfect clar

  • Difuzoare de 8,6 mm/design închis

  • microfon integrat

  • Negru

  • Intraauriculare

Microfon încorporat cu anularea ecoului pentru sunet clar

Preia un apel, întrerupe lista de melodii. Totul fără a-ţi atinge smartphone-ul. Microfonul încorporat cu anularea ecoului păstrează sunetul clar când vorbeşti. Iar atunci când asculţi muzică şi podcasturi, difuzoarele acustice din neodim reglate perfect oferă sunet clar şi detaliat.

Hi-Res Audio. Sunet mai detaliat

Îţi plac serviciile de streaming la înaltă rezoluţie? Beneficiază de sunet mai detaliat cu aceste căşti Hi-Res Audio. Capabile să reproducă frecvenţe înalte de până la 40 kHz, îţi vor oferi mai multe detalii atunci când eşti în mişcare.

3 capace auriculare interschimbabile din cauciuc. Potrivire confortabilă

Tubul acustic oval şi cele trei dimensiuni de capace auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă. Beneficiază de confort de ascultare întreaga zi şi de izolare pasivă excelentă a zgomotului.

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