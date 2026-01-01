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Producție oprită
PRO6105BK/00
Difuzoare de 8,6 mm/design închis
microfon integrat
Negru
Intraauriculare
Preia un apel, întrerupe lista de melodii. Totul fără a-ţi atinge smartphone-ul. Microfonul încorporat cu anularea ecoului păstrează sunetul clar când vorbeşti. Iar atunci când asculţi muzică şi podcasturi, difuzoarele acustice din neodim reglate perfect oferă sunet clar şi detaliat.
Îţi plac serviciile de streaming la înaltă rezoluţie? Beneficiază de sunet mai detaliat cu aceste căşti Hi-Res Audio. Capabile să reproducă frecvenţe înalte de până la 40 kHz, îţi vor oferi mai multe detalii atunci când eşti în mişcare.
Tubul acustic oval şi cele trei dimensiuni de capace auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă. Beneficiază de confort de ascultare întreaga zi şi de izolare pasivă excelentă a zgomotului.
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