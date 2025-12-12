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Informații de legalitate
Kituri îngrijire/îndepărtare păr
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Multigroom All-in-One Seria 9000
Producție oprită
Asistență
MG9555/15
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE
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All-in-One-TrimmerPieptene 41 mm
All-in-One TrimmerPieptene reglabil pentru păr 9-13 mm
All-in-One TrimmerPieptene reglabil pentru păr 16-20 mm
All-in-One TrimmerPieptene 9 mm
All-in-One TrimmerPieptene 12 mm
All-in-One TrimmerPieptene 16 mm
All-in-One TrimmerPieptene pentru tundere de precizie 1-3 mm
All-in-One-TrimmerPieptene reglabil pentru păr 3-7 mm
All-in-One TrimmerPieptene pentru sprâncene 6 mm
All-in-One TrimmerPieptene corp 3 mm
All-in-One TrimmerPieptene corp 5 mm
All-in-One TrimmerPieptene 4 mm
OneBladePieptene pentru barbă 1 mm
OneBladePieptene pentru barbă 2 mm
OneBladePieptene pentru barbă 3 mm
OneBladePieptene pentru barbă 5 mm
OneBlade& OneBlade Pro Capac de protecţie
Aparat de tuns pentru corp
All-in-One-Trimmer/MultigroomAparat de tuns părul din nas şi urechi
Multigroom series 7000Aparat de tuns părul
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Dispozitiv de tăiere
OneBlade Pieptene corp 3 mm
OneBladeProtecţie piele
Cablu USB
OneBlade 360, OneBlade Pro Pieptene reglabil pentru barbă 1-5 mm
ShaversPerie de curăţat
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