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        Producție oprită

        Multigroom All-in-OneSeria 9000

        MG9555/15

        4.7
        | (302) Recenzii | 91% recomandă acest produs
        Precizie cu oţel inoxidabil
        Crează-ţi aspectul personal cu acest set de îngrijire complet pentru faţă, cap şi corp. Această combinaţie unică dintre cel mai avansat aparat de tuns Multigroom şi aparatul OneBlade oferă tundere şi aranjare de precizie pentru a obţine stilul dorit.
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        The world's most preferred electric male grooming brand1

        Tundere precisă, contrururi perfecte şi bărbierit comod

        Precizie cu oţel inoxidabil

        • Setul de îngrijire complet

        • 20 în 1: faţă, cap şi corp

        • Pieptene pentru tuns de precizie

        • Tehnologie OneBlade unică

        Tundere uniformă dintr-o singură trecere

        Tundere uniformă dintr-o singură trecere

        Pieptenele patentat pentru tuns oferă 11 setări de lungime între 1-3 mm, astfel încât să poţi obţine un tuns uniform la lungimea exactă dorită.

        OneBlade pentru contururi perfecte și bărbierit confortabil

        Dispozitivul de tăiere cu mişcare rapidă (6000 x pe minut) trece chiar şi prin cel mai lung păr, cu stratul de alunecare şi vârfurile rotunjite pentru a proteja pielea, astfel încât să poţi aranja şi rade confortabil barba. Curăţă obrajii, bărbia şi gâtul pentru a-ţi contura barba cu precizie.

        Performanţă de lungă durată pentru rezultate precise

        Performanţă de lungă durată pentru rezultate precise

        Lamele din oţel inoxidabil ale aparatului de tuns rămân ascuţite ca în prima zi, pentru performanţă de durată. Nu este necesar ulei.

        Specificaţii tehnice

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        Recenzii

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        4.7

        din 5

        302

        Recenzii

        91%

        recomandă acest produs

        02/06/2026

        România

        România

        Cumpărător verificat

        recomand

        L-am folosit doar de 3 ori insa pare de farte buna calitate si este produsul pe care il cautam.

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1

        Date of Use 2026-06-02

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1

        Date of Use 2026-06-02

        05/05/2026

        România

        România

        Cumpărător verificat

        Produse excelent

        Îmi place designul lui ,faptul ca are mai multe lamele pentru diferiți piepteni, fiind set are și un OneBlade . Ce nu-mi place este ca are doar cablul de încărcat și de la un alt model de OneBlade nu se potrivesc . Per total își merită toți banii,l-am prins și la ofertă și chiar tunde foarte bine ..Phillips ca de obicei produsele voastre sunt de calitate

        Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1

        Date of Use 2026-04-24

        Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1

        Date of Use 2026-04-24

        17/04/2026

        România

        România

        Excelent

        Ca de obicei când vine vorba de produse Philips nu ești niciodată dezamăgit, de-a lungul timpului am cumpărat diferite produse gama Philips și sunt funcționale și astăzi,unele au peste 6 ani deja .Mulțumesc Philips eu unul chiar sunt mulțumit de produsele voastre

        Avantaje

        Calitative și durabile

        Dezavantaje

        Deocamdată nu am găsit

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1

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        Referințe

        1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

        1. Bazat pe 2,3 sesiuni de tundere a părului facial pe săptămână, fiecare sesiune cu durata medie de 11,5 minute

        2. În comparaţie cu aparatul de tuns multifuncţional Philips fără elementul de tăiere de 41 mm