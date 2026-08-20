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Stilizare şi precizie perfecte
Perfecţionează-ţi stilul personal cu cel mai precis şi mai versatil aparat de tuns al nostru. 18 instrumente de calitate îţi permit să-ţi creezi un stil unic, din cap până-n picioare. Beneficiază de precizie maximă cu lamele DualCut şi mânerul premium din oţel cu prindere din cauciuc.
18 instrumente
Tehnologie DualCut
5 ore de funcţionare
Rezistent la utilizarea sub duş
Acest aparat de tuns multifuncţional dispune de tehnologia DualCut avansată pentru precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în prima zi.
Acest aparat de tuns multifuncţional îţi tunde şi stilizează cu uşurinţă părul facial, îţi scurtează părul şi îţi îngrijeşte corpul.
Creează linii drepte şi curate şi tunde uniform cel mai des păr cu lamele de precizie din oţel ale aparatului de tuns barba şi părul de corp. Lamele nu corodează, nu ruginesc şi se ascut automat pentru a rezista mai mult timp.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
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Premii
4.6
din 5
1809
Recenzii
93%
recomandă acest produs
YOYO27
20/08/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este excelent
produs excelent la un pret foarte accesibil. merita toti banii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Aparat de tuns 15-în-1
Data utilizării 2026-08-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Aparat de tuns 15-în-1
Data utilizării 2026-08-10
100%
20/08/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
imi place sa o folosesc
foarte misto, bateria tine mult si pot sa o incarc scurt timp pt un trim rapid. foarte buna la detalii si silentioasa. forma parca e putin diferita si mi-a luat putin timp sa ma obisnuiesc, dar acum e bine.
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Aparat de tuns 17-în-1
Data utilizării 2026-08-01
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Aparat de tuns 17-în-1
Data utilizării 2026-08-01
Mau87
08/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs foarte bun
Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.
Avantaje
Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.
Dezavantaje
Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Data utilizării 2026-07-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Data utilizării 2026-07-07
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.