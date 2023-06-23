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Informații de legalitate
All-in-One Trimmer MG5910/49 Series 5000
Producție oprită
Asistență
MG5950/15
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE
Toate (3)
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Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?
All-in-One TrimmerPieptene reglabil pentru păr 9-13 mm
All-in-One TrimmerPieptene pentru aspect nebărbierit 2 mm
All-in-One TrimmerPieptene reglabil pentru păr 16-20 mm
All-in-One-TrimmerPieptene reglabil pentru păr 3-7 mm
All-in-One TrimmerPieptene pentru aspect nebărbierit 1 mm
All-in-One TrimmerPieptene corp 3 mm
All-in-One TrimmerPieptene corp 5 mm
Aparat de tuns pentru corp
All-in-One-Trimmer/MultigroomAparat de tuns părul din nas şi urechi
All-in-One_Trimmer& MultigroomPieptene 16 mm
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Dispozitiv de tăiere
Beardtrimmer series 5000Aparat de tuns de precizie
Cablu USB
ShaversPerie de curăţat