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Producție oprită
Acest aparat de tuns multifuncţional oferă 12 instrumente pentru toate nevoile tale de îngrijire. Tunde şi stilizează comod părul de pe faţă, tunde părul şi îngrijeşte corpul.
Îngrijire corporală confortabilă cu accesoriul pentru corp. Un sistem unic de protecţie a pielii protejează zonele sensibile în timp ce razi până la 0,5 mm. De asemenea, poţi tunde părul de pe corp cu pieptenul cu ataşare printr-un clic.
Cu sistemul cu mai mulţi piepteni al aparatului de tuns, poţi alege setări de lungime între 0,5 şi 20 mm pentru a crea coafura acasă.
4.6
din 5
1801
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Mau87
08/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs foarte bun
Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.
Avantaje
Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.
Dezavantaje
Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Date of Use 2026-07-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Date of Use 2026-07-07
Altcineva
17/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs excelent
Silentioasa, ergonomica iar bateria rezista destul de mult
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000
Bebe Marian
11/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Versatilitate, ergonomic, raport preț calitate bun
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000