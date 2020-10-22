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Producție oprită
Asistență
HX9342/02
HX9340
Producție oprită
Cum îmi încarc periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Care sunt modurile de periere pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Pot utiliza încărcătorul Sonicare cu alte periuţe de dinţi?
Cum îmi înregistrez periuţa de dinţi Sonicare?
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
Cum modific setările de intensitate ale periuţei de dinţi Sonicare?
De ce există un spaţiu între capul de periere şi mâner?
Cum îmi pot curăţa periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Cum îmi conectez periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare?
Capul meu de periere este dificil de ataşat sau de scos.
Nu îmi pot conecta periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu vibrează
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu se încarcă
Capul de periere cade de pe periuţa de dinţi Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează mai slab
Periuţa de dinţi Sonicare face un zgomot puternic
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