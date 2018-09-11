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Producție oprită
HX9342/02
HX9340
Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
Cea mai bună albire de la Sonicare încorporată în cea mai elegantă periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare. Alege Sonicare.
5 moduri
2 capete de periere
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile decât o periuţă de dinţi manuală.
Această periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare oferă o curăţare optimă între dinţi şi de-a lungul gingiilor, pentru o îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor în doar două săptămâni.
Această periuţă de dinţi Philips Sonicare albeşte dinţii de peste 2 ori mai bine decât o periuţă de dinţi manuală în doar 1 săptămână. Elimină până la 100% mai multe pete, pentru dinţi mai albi în doar 1 săptămână.
4.8
din 5
55
Recenzii
94%
recomandă acest produs
TLAURA
11/09/2018
România
excelenta
Recomand cu drag aceasta periuta,merita toti banii!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Periuţă de dinţi sonică electrică
Vica67
06/12/2021
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
A termék kiválóan működik.
Kár hogy ennyit gondolkodtam, nagyon sajnáltam kiadni ennyi pénzt érte, de mióta megkaptam szülinapomra, rájöttem, hogy nem lett volna szabad ennyit várni és nem kellett volna sajnálni a pénzt rá! Szuper kis termék! Kiválóan működik, szépen tisztít, sokáig tart az aksi. Bírom h nem kell külön nézni az időt h meddig mossam a fogam. Talán a negatívum h egy picit hangos.
Avantaje
Szépen tisztít, elegáns külső, könnyű kezelés
Dezavantaje
Picit hangos
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe
Data utilizării 2020-11-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe
Data utilizării 2020-11-06
Lilla98
20/04/2019
Magyarország
Kiváló teljesítmény és design
Régóta terveztem, hogy elektromos fogkefére váltom a hagyományos kefémet de eddig nem mertem, nem is találtam megfelelőt. Ezt a fogkefét a fogorvosom ajánlotta és amint utána néztem én is, egyből beleszerettem. Első kibontáskor a design az ami megfogott, első használatkor pedig a könnyed működése, ahogyan fehéríti is a fogakat. Nagyszerű termék, ha tehetném a családom több tagjának is ilyet vennék! Lilla
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean