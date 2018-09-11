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Producție oprită

Philips Sonicare DiamondCleanPeriuţă de dinţi sonică electrică

HX9342/02

HX9340

4.8

| (55) Recenzii | 94% recomandă acest produs

Dinţi mai albi şi mai sănătoşi

Cea mai bună albire de la Sonicare încorporată în cea mai elegantă periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare. Alege Sonicare.

Vezi toate beneficiile

Cea mai bună periuţă de dinţi electrică Sonicare pentru albire

Dinţi mai albi şi mai sănătoşi

  • 5 moduri

  • 2 capete de periere

Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile decât o periuţă de dinţi manuală.

Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Această periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare oferă o curăţare optimă între dinţi şi de-a lungul gingiilor, pentru o îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor în doar două săptămâni.

Albeşte dinţii de peste 2 ori mai bine decât o periuţă de dinţi manuală

Albeşte dinţii de peste 2 ori mai bine decât o periuţă de dinţi manuală

Această periuţă de dinţi Philips Sonicare albeşte dinţii de peste 2 ori mai bine decât o periuţă de dinţi manuală în doar 1 săptămână. Elimină până la 100% mai multe pete, pentru dinţi mai albi în doar 1 săptămână.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.8

din 5

55

Recenzii

94%

recomandă acest produs

3

11/09/2018

România

România

excelenta

Recomand cu drag aceasta periuta,merita toti banii!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Periuţă de dinţi sonică electrică

06/12/2021

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

A termék kiválóan működik.

Kár hogy ennyit gondolkodtam, nagyon sajnáltam kiadni ennyi pénzt érte, de mióta megkaptam szülinapomra, rájöttem, hogy nem lett volna szabad ennyit várni és nem kellett volna sajnálni a pénzt rá! Szuper kis termék! Kiválóan működik, szépen tisztít, sokáig tart az aksi. Bírom h nem kell külön nézni az időt h meddig mossam a fogam. Talán a negatívum h egy picit hangos.

Avantaje

Szépen tisztít, elegáns külső, könnyű kezelés

Dezavantaje

Picit hangos

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe

Data utilizării 2020-11-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe

Data utilizării 2020-11-06

20/04/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló teljesítmény és design

Régóta terveztem, hogy elektromos fogkefére váltom a hagyományos kefémet de eddig nem mertem, nem is találtam megfelelőt. Ezt a fogkefét a fogorvosom ajánlotta és amint utána néztem én is, egyből beleszerettem. Első kibontáskor a design az ami megfogott, első használatkor pedig a könnyed működése, ahogyan fehéríti is a fogakat. Nagyszerű termék, ha tehetném a családom több tagjának is ilyet vennék! Lilla

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9342/02 Szónikus elektromos fogkefe

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Referințe

  1. pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean