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Periuţe de dinţi electrice
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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Periuţă de dinţi sonică electrică
Producție oprită
Asistență
HX6859/68
HX684P
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Toate (9)
Cum pot activa sau dezactiva senzorul de presiune de pe Sonicare?
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
De ce există un spaţiu între capul de periere şi mâner?
Pot utiliza încărcătorul Sonicare cu alte periuţe de dinţi?
Cum îmi înregistrez periuţa de dinţi Sonicare?
C3 Premium Plaque ControlCapete standard pentru periuţa sonică
C2 Optimal Plaque Defence(anterior ProResults plaque control)
W2 Optimal WhiteCapete standard pentru periuţa sonică
G3 Premium Gum CareCapete standard pentru periuţa sonică
C1 ProResultsCapete standard pentru periuţa sonică
i InterCareCapete standard pentru periuţa sonică
Philips SonicareHusă de transport din plastic
Philips SonicareBază de încărcare
ProResultscapete-de-periere-6-la-pachet
Nu îmi pot conecta periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu vibrează
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu se încarcă
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează mai slab
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează prea puternic
Periuţa de dinţi Sonicare face un zgomot puternic
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