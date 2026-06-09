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  • Dinţi cu până la 100 % mai albi în doar o săptămână*
  • Dinţi cu până la 100 % mai albi în doar o săptămână*
  • Dinţi cu până la 100 % mai albi în doar o săptămână*
  • Dinţi cu până la 100 % mai albi în doar o săptămână*
  • Dinţi cu până la 100 % mai albi în doar o săptămână*
  • Dinţi cu până la 100 % mai albi în doar o săptămână*

Philips Sonicare W2 Optimal WhiteCapete standard pentru periuţa sonică

HX6064/10

4.8
| (299) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Dinţi cu până la 100 % mai albi în doar o săptămână*
Capul de periere W2 Optimal White este perfect pentru cei care doresc mai mult decât o curăţare temeinică şi vor să îndepărteze petele de suprafaţă şi să aibă un zâmbet mai alb şi radiant. Acest cap de periere este recomandat şi pentru menţinerea rezultatelor între tratamentele de albire profesionale.
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Produse compatibile
Seria 5300

Seria 5300
Periuţă de dinţi electrică

HX710A

HX7108/01

Seria 5300

Seria 5300
Periuţă de dinţi electrică

HX710A

HX7108/02

Seria 5300

Seria 5300
Periuţă de dinţi electrică

HX710A

HX7108/03

Seria 5300

Seria 5300
Set 2 Periuțe de dinți electrice

HX710A

HX7109/01

Seria 5500

Seria 5500
Periuţă de dinţi electrică

HX711A

HX7110/01

Series 5500

Series 5500
Periuţă de dinţi reîncărcabilă

HX711A

HX7110/02

Seria 5500

Seria 5500
Set 2 Periuțe de dinți electrice

HX711A

HX7119/01

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Set 2 Periuţe de dinţi electrice

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX684B

HX6850/47

Curăţare superioară pentru îndepărtarea petelor şi dinţi mai albi

Dinţi cu până la 100 % mai albi în doar o săptămână*

  • 4 x capete de periere

  • Albirea dinților

  • Pentru orice periuță Sonicare

  • Senzor inteligent RFID

  • Culoare: Alb

Îndepărtare până la de 7 ori mai multă placă bacteriană comparativ cu o periuţă de dinţi manuală

Îndepărtare până la de 7 ori mai multă placă bacteriană comparativ cu o periuţă de dinţi manuală

Perii deşi, de înaltă calitate îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală.

Perii în formă de diamant îţi oferă dinţi 100 % mai albi într-o săptămână

Perii în formă de diamant îţi oferă dinţi 100 % mai albi într-o săptămână

Dispunând de o zonă centrală pentru eliminarea petelor, creată de peri deşi în formă de diamant, capul de periere DiamondClean îndepărtează petele de suprafaţă cauzate de alimente şi băuturi. Rezultatul va fi un zâmbet cu până la 100 %* mai strălucitor în doar 7 zile.

Selectează în mod automat modul ideal pentru rezultate perfecte**

Selectează în mod automat modul ideal pentru rezultate perfecte**

Vei obţine întotdeauna cea mai bună curăţare posibilă cu funcţia noastră de sincronizare a modurilor BrushSync™**. Capul de periere Philips Sonicare W2 Optimal White se sincronizează cu mânerul periuţei Philips Sonicare cu funcţie BrushSync™**, selectând modul de periere şi nivelul de intensitate ideale pentru o albire excepţională. Nu trebuie decât să începi să periezi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

299

Recenzii

99%

recomandă acest produs

3
2

09/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs de inalta calitate

Podusul este excelent pentru periutele Philips sonicare.Curata eficient dantura!

Avantaje

Caliatea produsuli

Dezavantaje

-------

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6064/88 Capete de periere pentru periuţa sonică

Date of Use 2024-07-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6064/88 Capete de periere pentru periuţa sonică

Date of Use 2024-07-01

08/02/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte folositoare

Le folosesc cu mare placere. Simt ca isi fac treaba foarte bine. Dintii mei sunt mai curati seara dupa folosirea acestei periute.

Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6068/87 Capete de periere pentru periuţa sonică

Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6068/87 Capete de periere pentru periuţa sonică

17/07/2025

România

România

Recomand cu drag

Sunt foarte multumita. Curata foarte bine dintii si improspateaza.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6062/87 Capete de periere pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6062/87 Capete de periere pentru periuţa sonică

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  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

  2. Sincronizarea modurilor BrushSync™ este compatibilă numai cu mânerele periuţelor de dinţi Philips Sonicare cu funcţie BrushSync™