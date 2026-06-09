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HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX6838
HX6830/35
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/47
4 x capete de periere
Albirea dinților
Pentru orice periuță Sonicare
Senzor inteligent RFID
Culoare: Alb
Perii deşi, de înaltă calitate îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală.
Dispunând de o zonă centrală pentru eliminarea petelor, creată de peri deşi în formă de diamant, capul de periere DiamondClean îndepărtează petele de suprafaţă cauzate de alimente şi băuturi. Rezultatul va fi un zâmbet cu până la 100 %* mai strălucitor în doar 7 zile.
Vei obţine întotdeauna cea mai bună curăţare posibilă cu funcţia noastră de sincronizare a modurilor BrushSync™**. Capul de periere Philips Sonicare W2 Optimal White se sincronizează cu mânerul periuţei Philips Sonicare cu funcţie BrushSync™**, selectând modul de periere şi nivelul de intensitate ideale pentru o albire excepţională. Nu trebuie decât să începi să periezi.
4.8
din 5
299
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Natura67
09/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs de inalta calitate
Podusul este excelent pentru periutele Philips sonicare.Curata eficient dantura!
Avantaje
Caliatea produsuli
Dezavantaje
-------
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6064/88 Capete de periere pentru periuţa sonică
Date of Use 2024-07-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6064/88 Capete de periere pentru periuţa sonică
Date of Use 2024-07-01
Floreb
08/02/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte folositoare
Le folosesc cu mare placere. Simt ca isi fac treaba foarte bine. Dintii mei sunt mai curati seara dupa folosirea acestei periute.
Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6068/87 Capete de periere pentru periuţa sonică
Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6068/87 Capete de periere pentru periuţa sonică
Ambra3
17/07/2025
România
Recomand cu drag
Sunt foarte multumita. Curata foarte bine dintii si improspateaza.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6062/87 Capete de periere pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Optimal White HX6062/87 Capete de periere pentru periuţa sonică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală
Sincronizarea modurilor BrushSync™ este compatibilă numai cu mânerele periuţelor de dinţi Philips Sonicare cu funcţie BrushSync™