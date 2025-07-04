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  • Gingii mai sănătoase. În mod delicat.
  • Gingii mai sănătoase. În mod delicat.
  • Gingii mai sănătoase. În mod delicat.
  • Gingii mai sănătoase. În mod delicat.
  • Gingii mai sănătoase. În mod delicat.
  • Gingii mai sănătoase. În mod delicat.
  • Gingii mai sănătoase. În mod delicat.
  • Gingii mai sănătoase. În mod delicat.
  • Gingii mai sănătoase. În mod delicat.
  • Gingii mai sănătoase. În mod delicat.

Producție oprită

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Periuţă de dinţi sonică electrică

HX6859/68

HX684P

4.9
| (212) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Gingii mai sănătoase. În mod delicat.
Simte diferenţa unei curăţări delicate cu senzorul nostru de presiune, îmbunătăţindu-ţi în acelaşi timp sănătatea gingiilor cu până la 100 % mai mult comparativ cu o periuţă de dinţi manuală
Vezi toate beneficiile

Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor cu până la 100% faţă de o periuţă manuală*

Gingii mai sănătoase. În mod delicat.

  • Senzor de presiune integrat

  • 3 moduri

  • 1 funcţie BrushSync

  • Toc de transport

Albeşte dinţii în numai o săptămână

Albeşte dinţii în numai o săptămână

Ataşează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafaţă şi a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o săptămână.

Alege din trei moduri

Alege din trei moduri

Această periuţă de dinţi îţi permite să îţi personalizezi periajul în funcţie de nevoile proprii, putând alege din trei moduri. Modul Clean este modul standard pentru curăţare superioară. White este modul ideal pentru îndepărtarea petelor de suprafaţă. Iar modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la putere redusă, pentru a putea masa uşor gingiile.

Sigură şi delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice şi dentare

Sigură şi delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice şi dentare

Îţi garantăm o experienţă sigură de periere a dinţilor: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane şi faţete dentare, ajută la prevenirea cariilor şi îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

212

Recenzii

98%

recomandă acest produs

2

04/07/2025

România

România

Cumpărător verificat

Minunata!

E foarte buna,iar sterilizatorul cu care vine la pachet,mi se pare genial!

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică

26/05/2025

România

România

Cumpărător verificat

ProtectiveClean 5100 HX6850/57

Folosesc periuta de dinti de aproape 3 luni si sunt impresionata de durata bateriei. Tine atat de mult incat si uit cand am incarcat o. Cred ca as aproxima 2 sapt pe putin. A durat ceva pana m-am obisnuit cu forma capului de periuta, trecand de la un Oral B, capul de periuta fiind rotund. Sunt inca momente cand ma jenează, il simt prea mare, insa nu inseamna un minus la calitatea produsului. Sterilizatorul este super si la indemana si in 10 minute ti-ai facut treaba cu el. Am o singura problema, tocul a venit cu defect, nu il pot inchide si practic asta inseamna ca nu o sa mi stea periuta in el pe perioada transportului. Se poate inlocui acest toc cumva? Multumesc!

Avantaje

Durata bateriei, modurile de periere, sterilizator uv

Dezavantaje

Cateodata cele 62.000 de miscari pe minut pot fi foarte puternice pana te obisnuiesti cu ele.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică

23/11/2024

România

România

Cumpărător verificat

Foarte încântată de produs!

Periuța este foarte bună, după prima spălare îmi simt dinții extrem de curați, ca după un detartraj. Recomand cu încredere!

Avantaje

Curăță foarte bine; ușor de folosit; ușor de curățat; bateria ține mult timp

Dezavantaje

Încă nu am găsit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală