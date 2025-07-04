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Producție oprită
HX6859/68
HX684P
Senzor de presiune integrat
3 moduri
1 funcţie BrushSync
Toc de transport
Ataşează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafaţă şi a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o săptămână.
Această periuţă de dinţi îţi permite să îţi personalizezi periajul în funcţie de nevoile proprii, putând alege din trei moduri. Modul Clean este modul standard pentru curăţare superioară. White este modul ideal pentru îndepărtarea petelor de suprafaţă. Iar modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la putere redusă, pentru a putea masa uşor gingiile.
Îţi garantăm o experienţă sigură de periere a dinţilor: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane şi faţete dentare, ajută la prevenirea cariilor şi îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor.
4.9
din 5
212
Recenzii
98%
recomandă acest produs
MioaraV
04/07/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Minunata!
E foarte buna,iar sterilizatorul cu care vine la pachet,mi se pare genial!
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică
Parthena
26/05/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
ProtectiveClean 5100 HX6850/57
Folosesc periuta de dinti de aproape 3 luni si sunt impresionata de durata bateriei. Tine atat de mult incat si uit cand am incarcat o. Cred ca as aproxima 2 sapt pe putin. A durat ceva pana m-am obisnuit cu forma capului de periuta, trecand de la un Oral B, capul de periuta fiind rotund. Sunt inca momente cand ma jenează, il simt prea mare, insa nu inseamna un minus la calitatea produsului. Sterilizatorul este super si la indemana si in 10 minute ti-ai facut treaba cu el. Am o singura problema, tocul a venit cu defect, nu il pot inchide si practic asta inseamna ca nu o sa mi stea periuta in el pe perioada transportului. Se poate inlocui acest toc cumva? Multumesc!
Avantaje
Durata bateriei, modurile de periere, sterilizator uv
Dezavantaje
Cateodata cele 62.000 de miscari pe minut pot fi foarte puternice pana te obisnuiesti cu ele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică
Drofta
23/11/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte încântată de produs!
Periuța este foarte bună, după prima spălare îmi simt dinții extrem de curați, ca după un detartraj. Recomand cu încredere!
Avantaje
Curăță foarte bine; ușor de folosit; ușor de curățat; bateria ține mult timp
Dezavantaje
Încă nu am găsit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Periuţă de dinţi sonică electrică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală