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Periuţe de dinţi electrice
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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Periuţă de dinţi sonică electrică
Producție oprită
Asistență
HX6851/53
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Manual de utilizare
Toate (9)
De ce există un spaţiu între capul de periere şi mâner?
Cum funcţionează feedbackul senzorului de presiune pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Cum pot activa sau dezactiva senzorul de presiune de pe Sonicare?
Care sunt modurile de periere pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
C3 Premium Plaque DefenceCapete standard pentru periuţa sonică
C2 Optimal Plaque Defence(anterior ProResults plaque control)
W2 Optimal WhiteCapete standard pentru periuţa sonică
G3 Premium Gum CareCapete standard pentru periuţa sonică
ProResultsCapete standard pentru periuţa sonică
i InterCareCapete standard pentru periuţa sonică
Sonic electric toothbrushHusă de transport din plastic
Philips SonicareHusă de transport din plastic
Philips SonicareBază de încărcare
ProResultscapete-de-periere-6-la-pachet
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează mai slab
Nu îmi pot conecta periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează prea puternic
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu se încarcă
Capul de periere cade de pe periuţa de dinţi Sonicare
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