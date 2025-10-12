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3 moduri de periaj
62.000 mișcări/minut
1x Capăt W2 Optimal White
Senzor de presiune
Toc de transport
Ataşează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafaţă şi a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o săptămână.
Această periuţă de dinţi îţi permite să îţi personalizezi periajul, putând alege din trei moduri şi trei intensităţi. Modul Clean este modul standard pentru curăţare superioară. White este modul ideal pentru îndepărtarea petelor de suprafaţă. Iar modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la putere redusă, pentru a putea masa uşor gingiile. Trei intensităţi îţi permit să schimbi ordinea setărilor pentru a se alinia cu intensităţile de la stânga la dreapta.
Îţi garantăm o experienţă sigură de periere a dinţilor: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane şi faţete dentare, ajută la prevenirea cariilor şi îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor.
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4.8
din 5
1058
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Am4zon
12/10/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Mulțumit
Venind de la o periuța de dinți ORAL-B IO7, pot spune că durata de utilizare a bateieriei(14 zile) este extraordinară. Îmi place cum se comportă în timpul periajului. Are 3 programe și senzor de presiune. Un bonus îl reprezintă încă un an în plus de garanție, după ce am înregistrat produsul pe site-ul Philips. Vechea periuța s-a defectat fix după ce a ieșit din garanție, mai exact bateria tine fix pentu o spălare...Sper nu pățesc la fel și cu aceste periuțe și să se defeteze după terminarea garanției.
Avantaje
Preț bun, durată ridicată de utilizarea bateriei (peste 14 zile)
Dezavantaje
Design învechit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Periuţă de dinţi sonică electrică
Olteanul
02/10/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Nimic de reproșat. Curăță foarte bine dinții. Am achiziționat-o la recomandarea medicului stomatolog, dar am fost sceptic, la inceput, pentru că mai folosisem periuțe electrice. Acum m-a convins.
Avantaje
Curățare foarte bună
Dezavantaje
Prețul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Periuţă de dinţi sonică electrică
Catalena
15/08/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Imi place mult forma. Acumulatorul tine foarte mult. Imi place senzatia de dinti curati dupla utilizare. Temporizatorul este util. Recomand.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Periuţă de dinţi sonică electrică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală