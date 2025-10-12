Venind de la o periuța de dinți ORAL-B IO7, pot spune că durata de utilizare a bateieriei(14 zile) este extraordinară. Îmi place cum se comportă în timpul periajului. Are 3 programe și senzor de presiune. Un bonus îl reprezintă încă un an în plus de garanție, după ce am înregistrat produsul pe site-ul Philips. Vechea periuța s-a defectat fix după ce a ieșit din garanție, mai exact bateria tine fix pentu o spălare...Sper nu pățesc la fel și cu aceste periuțe și să se defeteze după terminarea garanției.