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  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.

Producție oprită

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Periuţă de dinţi sonică electrică

HX6851/53

4.8
| (1058) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Dinţi mai albi. În mod delicat.
Simte diferenţa unei curăţări delicate cu senzorul nostru de presiune, totodată albindu-ţi dinţii în doar o săptămână.
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Încearcă 30 zile sau banii înapoi

Dinţi mai albi în doar o săptămână.

Dinţi mai albi. În mod delicat.

  • 3 moduri de periaj

  • 62.000 mișcări/minut

  • 1x Capăt W2 Optimal White

  • Senzor de presiune

  • Toc de transport

Albeşte dinţii în numai o săptămână

Albeşte dinţii în numai o săptămână

Ataşează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafaţă şi a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o săptămână.

Alege din trei moduri

Această periuţă de dinţi îţi permite să îţi personalizezi periajul, putând alege din trei moduri şi trei intensităţi. Modul Clean este modul standard pentru curăţare superioară. White este modul ideal pentru îndepărtarea petelor de suprafaţă. Iar modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la putere redusă, pentru a putea masa uşor gingiile. Trei intensităţi îţi permit să schimbi ordinea setărilor pentru a se alinia cu intensităţile de la stânga la dreapta.

Sigură şi delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice şi dentare

Sigură şi delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice şi dentare

Îţi garantăm o experienţă sigură de periere a dinţilor: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane şi faţete dentare, ajută la prevenirea cariilor şi îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

1058

Recenzii

96%

recomandă acest produs

5
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Am4zon

12/10/2025

România

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Mulțumit

Venind de la o periuța de dinți ORAL-B IO7, pot spune că durata de utilizare a bateieriei(14 zile) este extraordinară. Îmi place cum se comportă în timpul periajului. Are 3 programe și senzor de presiune. Un bonus îl reprezintă încă un an în plus de garanție, după ce am înregistrat produsul pe site-ul Philips. Vechea periuța s-a defectat fix după ce a ieșit din garanție, mai exact bateria tine fix pentu o spălare...Sper nu pățesc la fel și cu aceste periuțe și să se defeteze după terminarea garanției.

Avantaje

Preț bun, durată ridicată de utilizarea bateriei (peste 14 zile)

Dezavantaje

Design învechit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Periuţă de dinţi sonică electrică

Olteanul

02/10/2025

România

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Recomand

Nimic de reproșat. Curăță foarte bine dinții. Am achiziționat-o la recomandarea medicului stomatolog, dar am fost sceptic, la inceput, pentru că mai folosisem periuțe electrice. Acum m-a convins.

Avantaje

Curățare foarte bună

Dezavantaje

Prețul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Periuţă de dinţi sonică electrică

Catalena

15/08/2025

România

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Recomand

Imi place mult forma. Acumulatorul tine foarte mult. Imi place senzatia de dinti curati dupla utilizare. Temporizatorul este util. Recomand.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală