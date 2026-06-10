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Periuţe de dinţi electrice
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Periuţă de dinţi sonică electrică
Producție oprită
Asistență
HX6483/52
HX642A
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Manual de utilizare
Toate (2)
Cum funcţionează feedbackul senzorului de presiune pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Cum pot activa sau dezactiva senzorul de presiune de pe Sonicare?
C3 Premium Plaque DefenceCapete standard pentru periuţa sonică
C2 Optimal Plaque Defence(anterior ProResults plaque control)
W2 Optimal WhiteCapete standard pentru periuţa sonică
W Optimal WhiteCapete standard pentru periuţa sonică
G3 Premium Gum CareCapete standard pentru periuţa sonică
ProResultsCapete standard pentru periuţa sonică
i InterCareCapete standard pentru periuţa sonică
Philips SonicareHusă de transport din plastic
Philips SonicareBază de încărcare
ProResultscapete-de-periere-6-la-pachet
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează mai slab
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu se încarcă
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