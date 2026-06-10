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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Periuţă de dinţi sonică electrică

Producție oprită

Asistență

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Periuţă de dinţi sonică electrică

HX6483/52

HX642A

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Periuţă de dinţi sonică electrică

Producție oprită

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Manual de utilizare

  • PDF fişier, 8.4 MB
  • 10 September 2024

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