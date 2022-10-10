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Producție oprită
HX6483/52
HX642A
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Senzor de presiune integrat
2 moduri de curăţare
1 funcţie BrushSync
Capul de periere C3 Premium Plaque Control oferă cea mai profundă curăţare. Cu marginile moi şi flexibile, perii se mulează pe forma suprafeţei fiecărui dinte pentru a oferi o suprafaţă de contact de 4 ori mai mare*** şi a îndepărta până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile*.
Pacienţii pot să nu observe că îşi periază dinţii prea intens, dar periuţa lor de dinţi nu va trece asta cu vederea. Dacă pacienţii încep să aplice presiune pe gingii, periuţa de dinţi va emite un sunet intermitent pentru a le aminti să reducă presiunea.
Fie că vrei să te concentrezi pe îndepărtarea plăcii bacteriene sau pe obţinerea şi menţinerea unor gingii sănătoase, această periuţă are un mod pentru tine: modul Clean asigură o curăţare superioară, în timp ce modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la intensitate redusă, pentru a-ţi masa delicat gingiile.
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4.2
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
moordavid
10/10/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Avantaje
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Dezavantaje
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Mano79
11/10/2021
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Kiváló termék, soha többet normál fogkefe
Mindenkinek ajánlom a terméket! Hatékonyabb tisztítás normál és sima elektromos fogkefékhez képest. Nehezen hozzáférhető helyeken is eredményesen tisztít. Intenzitás szabályozásával mindenki megtalálja számára a megfelelőt. UV fertőtlenítője hasznos, hisz hajlamos az ember nem odafigyelni betegség utáni fogkefe cserére.
Avantaje
Hatékonysága, egyszerűsége
Dezavantaje
Nincs ilyen
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ExpertClean 4700 HX6483/53 Szónikus elektromos fogkefe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ExpertClean 4700 HX6483/53 Szónikus elektromos fogkefe
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Avantaje
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush
comparativ cu DiamondClean