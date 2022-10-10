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  • Dinţi mai curaţi. În mod delicat.
  • Dinţi mai curaţi. În mod delicat.
  • Dinţi mai curaţi. În mod delicat.
  • Dinţi mai curaţi. În mod delicat.
  • Dinţi mai curaţi. În mod delicat.
  • Dinţi mai curaţi. În mod delicat.
  • Dinţi mai curaţi. În mod delicat.
  • Dinţi mai curaţi. În mod delicat.

Producție oprită

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Periuţă de dinţi sonică electrică

HX6483/52

HX642A

4.2
| (5) Recenzii | 80% recomandă acest produs
Dinţi mai curaţi. În mod delicat.
Simte diferenţa unei curăţări delicate cu senzorul nostru de presiune, îndepărtând în acelaşi timp până la de 10 ori mai multă placă bacteriană decât cu o periuţă de dinţi manuală
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Elimină până la de 10 ori mai multă placă decât o periuţă manuală

Dinţi mai curaţi. În mod delicat.

  • Senzor de presiune integrat

  • 2 moduri de curăţare

  • 1 funcţie BrushSync

Suprafaţă de contact mai mare pentru eliminarea plăcii bacteriene

Suprafaţă de contact mai mare pentru eliminarea plăcii bacteriene

Capul de periere C3 Premium Plaque Control oferă cea mai profundă curăţare. Cu marginile moi şi flexibile, perii se mulează pe forma suprafeţei fiecărui dinte pentru a oferi o suprafaţă de contact de 4 ori mai mare*** şi a îndepărta până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile*.

Un semnal discret pentru un periaj fără presiune

Un semnal discret pentru un periaj fără presiune

Pacienţii pot să nu observe că îşi periază dinţii prea intens, dar periuţa lor de dinţi nu va trece asta cu vederea. Dacă pacienţii încep să aplice presiune pe gingii, periuţa de dinţi va emite un sunet intermitent pentru a le aminti să reducă presiunea.

Moduri de curăţare: Clean şi Gum Care

Moduri de curăţare: Clean şi Gum Care

Fie că vrei să te concentrezi pe îndepărtarea plăcii bacteriene sau pe obţinerea şi menţinerea unor gingii sănătoase, această periuţă are un mod pentru tine: modul Clean asigură o curăţare superioară, în timp ce modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la intensitate redusă, pentru a-ţi masa delicat gingiile.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

5

Recenzii

80%

recomandă acest produs

5
4
3
2
1

moordavid

10/10/2022

Magyarország

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Avantaje

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Dezavantaje

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Mano79

11/10/2021

Magyarország

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Kiváló termék, soha többet normál fogkefe

Mindenkinek ajánlom a terméket! Hatékonyabb tisztítás normál és sima elektromos fogkefékhez képest. Nehezen hozzáférhető helyeken is eredményesen tisztít. Intenzitás szabályozásával mindenki megtalálja számára a megfelelőt. UV fertőtlenítője hasznos, hisz hajlamos az ember nem odafigyelni betegség utáni fogkefe cserére.

Avantaje

Hatékonysága, egyszerűsége

Dezavantaje

Nincs ilyen

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ExpertClean 4700 HX6483/53 Szónikus elektromos fogkefe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ExpertClean 4700 HX6483/53 Szónikus elektromos fogkefe

JanaZ

27/07/2025

Česká republika

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Avantaje

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

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Referințe

  1. Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush

  2. comparativ cu DiamondClean