Moduri de curăţare: Clean şi Gum Care

Fie că vrei să te concentrezi pe îndepărtarea plăcii bacteriene sau pe obţinerea şi menţinerea unor gingii sănătoase, această periuţă are un mod pentru tine: modul Clean asigură o curăţare superioară, în timp ce modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la intensitate redusă, pentru a-ţi masa delicat gingiile.