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Power Flosser
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Philips Sonicare Power Flosser 3000 Duș bucal portabil
Asistență
HX3826/33
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE
Philips SonicareCablu de încărcare USB-A
Philips SonicareAdaptor de alimentare USB-A
F1 Standard nozzleCapăt irigator oral
F3 Quad Stream nozzleCapete irigator oral
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