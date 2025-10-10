Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Încearcă 30 zile sau banii înapoi
Acest produs
Power Flosser 3000
Duș bucal portabil
451,99 lei
F1 Standard nozzle
Capăt irigator oral
115,99 lei
F3 Quad Stream nozzle
Capete irigator oral
125,99 lei
451,99 lei
451,99 lei
2 moduri de curățare, 3 intensități
Tehnologie QuadStream și Pulsewave 360°
2x Capete de curățare: F1 Standard + F3 QuadStream
Rezervor de 250 ml
Husă de călătorie
Tehnologia Quad Stream, cu vârful unic în formă de X, acoperă delicat o suprafaţă mai mare cu mai puţin efort. Jeturile blânde, dar eficiente, sunt orientate cu precizie pentru a ajunge în zonele unde periajul singur nu poate ajunge, inclusiv în acele spaţii de până la 6 mm sub linia gingiei, unde placa bacteriană poate persista, îndepărtând până la 99% din aceasta cu uşurinţă şi delicateţe.
Fapt dovedit clinic: sănătate superioară a gingiilor datorită tehnologiei Quad Stream. Aparatul de curăţare interdentară fără fir Sonicare 3000 este până la de 2 ori mai eficient decât periuţele interdentare în îndepărtarea plăcii.** Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în doar 2 săptămâni.**
Rezervorul de apă de 250 ml, uşor de umplut şi detaşabil, conţine suficientă apă pentru o utilizare completă de 60 de secunde şi chiar până la 90 de secunde în modul Deep Clean. Fără opriri pentru reumplere! Înainte de următoarea utilizare, roteşte pentru a detaşa rezervorul şi umple-l de sus sau foloseşte orificiul de umplere lateral. Lasă orificiul deschis după utilizare pentru a facilita uscarea.
4.5
din 5
170
Recenzii
88%
recomandă acest produs
emil01
10/10/2025
România
Produs premium
Sunt super-multumir de acest produs! l-am achizitionat acum vreo 2 luni si am scapat, datorita lui, de sangerari gingivale. Deasemenea nu mai am motiv sa folosesc ata dentara! Astept ca firma sa puna pe piata un produs mai mic, tot cu acumulator, sa il pot lua in permanenta cu mine si sa il folosesc dupa fiecare masa!
Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil
Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil
Încântată1234
07/11/2024
România
Mulțumită
Este un irigator bucal eficient, curăță bine spatiile interdentare și este plăcut la folosire (am ales varianta alba). Bateria ține mult și se încarcă repede. Vedem pe parcurs cum se comportă.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil
UtilizatorCrp
03/09/2024
România
Acest dus bucal faca diferenta in Igiena dentara
Imi place foarte mult pentru ca are optiuni de reglare a intensitatii si directionarii jetului de apa. Nu stropesc deloc in afara chiuvetei. Este super ok si pentru calatorii. Nu imi simt dinti curati daca nu il.folosesc. Da dependenta:). Sunt extrem de multumita. De produs. Si recunoscatoare pentru cei care au facut posibila experienta mea. Multumesc!
Avantaje
3 voteze, 2 capete in functie de nevoile tale-eu am lucrari cu pivoti si este perfect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Power Flosser 3000 HX3826/31 Duș bucal portabil
Într-un studiu de laborator, cu capul Quad Stream, pe pungi parodontale de până la 6 mm
Studiu din Statele Unite pe 372 de subiecţi, 2022
în modul Clean
pe baza a 1 sesiuni de curăţare interdentară pe zi de 1 minut
într-un studiu in vitro; rezultatele reale pot varia
în comparaţie cu Vârful Classic Jet, rezultate obţinute în laborator; rezultatele reale pot varia
în modul in Deep Clean