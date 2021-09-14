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  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
  • Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi

Philips Sonicare F1 Standard nozzleCapăt irigator oral

HX3042/00

5
| (15) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi
Foloseşte capătul standard pentru o curăţare regulată. Acesta utilizează un singur jet de apă pentru a elimina resturile alimentare şi a curăţa temeinic între dinţi.
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Pentru curăţare regulată

Vârful de curăţare pentru o utilizare de zi cu zi

  • 2 x capete de irigator

  • Jet standard

  • 2 sfaturi

  • Compatibil doar cu aparatele electrice de curăţare interdentară Philips Sonicare

Vârf standard ideal pentru îndepărtarea resturilor alimentare dintre dinţi

Vârf standard ideal pentru îndepărtarea resturilor alimentare dintre dinţi

Vârful standard cu un singur flux este ideal pentru îndepărtarea resturilor alimentare persistente dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

Rotire la 360° pentru zone greu accesibile

Rotire la 360° pentru zone greu accesibile

Vârful poate fi rotit până la 360 de grade pentru a te ajuta să ajungi în zone greu accesibile, cum ar fi partea din spatele gurii.

Conceput pentru utilizare zilnică

Conceput pentru utilizare zilnică

Schimbarea sau înlocuirea capetelor nu poate fi mai simplă. Tot ce trebuie să faci este să le fixezi sau să le îndepărtezi printr-un simplu clic. Pentru a menține o igienă optimă, înlocuiește capetele irigatorului bucal o dată la șase luni.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

15

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

14/09/2021

România

România

Recomand !

Scapati de ata dentara cu ajutorul acestor capete care curate spatiile dintre dinti foarte bine! Comparativ cu curatarea manuala cu ata dentara, aceste capete ofera o curatare interdentara mai eficienta , asigurand gingii mai sanatoase. Recomand cu incredere!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral

03/09/2021

România

România

Angajat Philips

Recomand

[Employee of philipsglobal] Dupa ce mi-a recomandat doctorul, recomand si eu aceste capete pentru irigator. Pe mine ma ajuta foarte mult la pastrarea dinților curati. Recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral

31/08/2021

România

România

Angajat Philips

Eficiența garantata !

[Employee of philipsglobal] Elimina cu ușurință placa bacteriana , elimina toate reziduurile interdentare . Capăt de curățare curbat și subțire pentru o curățare temeinică Capătul moale ajuta pentru a nu exista disconfort in timpul utilizării .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral

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