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HX3887/41
HX3887/43
HX3826/24
HX3826/33
HX3826/31
HX991W
HX3886/41
HX991B
HX3886/43
HX3911/40
2 x capete de irigator
Jet standard
2 sfaturi
Compatibil doar cu aparatele electrice de curăţare interdentară Philips Sonicare
Vârful standard cu un singur flux este ideal pentru îndepărtarea resturilor alimentare persistente dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.
Vârful poate fi rotit până la 360 de grade pentru a te ajuta să ajungi în zone greu accesibile, cum ar fi partea din spatele gurii.
Schimbarea sau înlocuirea capetelor nu poate fi mai simplă. Tot ce trebuie să faci este să le fixezi sau să le îndepărtezi printr-un simplu clic. Pentru a menține o igienă optimă, înlocuiește capetele irigatorului bucal o dată la șase luni.
5.0
din 5
15
Recenzii
100%
recomandă acest produs
AdriianaM
14/09/2021
România
Recomand !
Scapati de ata dentara cu ajutorul acestor capete care curate spatiile dintre dinti foarte bine! Comparativ cu curatarea manuala cu ata dentara, aceste capete ofera o curatare interdentara mai eficienta , asigurand gingii mai sanatoase. Recomand cu incredere!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral
Thomas35
03/09/2021
România
Angajat Philips
Recomand
[Employee of philipsglobal] Dupa ce mi-a recomandat doctorul, recomand si eu aceste capete pentru irigator. Pe mine ma ajuta foarte mult la pastrarea dinților curati. Recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral
Loriss97
31/08/2021
România
Angajat Philips
Eficiența garantata !
[Employee of philipsglobal] Elimina cu ușurință placa bacteriana , elimina toate reziduurile interdentare . Capăt de curățare curbat și subțire pentru o curățare temeinică Capătul moale ajuta pentru a nu exista disconfort in timpul utilizării .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru F1 Standard nozzle HX3042/00 Capăt irigator oral