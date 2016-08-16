De 3 ori mai multă îngrijire pentru părul tău

Noua placă de păr Philips Care & Control îţi permite să obţii părul drept pe care ţi-l doreşti, fiind totodată delicat cu părul tău. De 3 ori mai multă îngrijire şi îndreptare, datorită tratamentului cu ioni, plăcilor ceramice Silky Smooth şi controlului digital al temperaturii