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Producție oprită
De 3 ori mai multă îngrijire pentru părul tău
Noua placă de păr Philips Care & Control îţi permite să obţii părul drept pe care ţi-l doreşti, fiind totodată delicat cu părul tău. De 3 ori mai multă îngrijire şi îndreptare, datorită tratamentului cu ioni, plăcilor ceramice Silky Smooth şi controlului digital al temperaturii
Plăci ceramice
Temperatură 130 - 200 C
Tratament cu ioni
Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.
Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.
Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa, fiind prin urmare unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile SilkySmooth sunt atent prelucrate pentru a îmbunătăţi proprietăţile de alunecare şi îngrijire ale ceramicii, oferindu-ţi un păr perfect lucios.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.9
din 5
44
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Tynciaq
16/08/2016
Polska
Bardzo dobry
Posiadam prostownicę od jakiegoś roku. Sprawdza się doskonale. Potrafi wyprostować i wygładzić moje włosy bardzo szybko i łatwo. Nie zauważyłam u mnie aż do dzisiaj zniszczonych włosów, co jest wielkim plusem tej prostownicy. Nagrzewa się do 30 sekund co również jest plusem.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
JustynaG
08/03/2016
Polska
rewelacyjne prostowanie !
Jestem posiadaczką prostownicy HP8344/20, która jest rewelacyjna dla moich do tej pory wciąż napuszonych włosów. Tak jak zapewnia producent nagrzewa się faktycznie w 30 sekund a dzięki temu, że jest możliwość nagrzania do 230 stopni idealnie prostuje, nie niszcząc przy tym włosów. Mgła czy mżawka już mi nie straszna, bo włosy pozostają idealnie proste, co do tej pory było trudne do osiągnięcia w moim przypadku.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8344/20 Prostownica
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8344/20 Prostownica
Karolkaa
11/12/2015
Polska
Świetna!
Bardzo fajna prostownica. Dokładnie prostuje włosy, nie trzeba przeciągać nią po włosach parę razy, a tak było do tej pory z innymi prostownicami, ponieważ mam grube włosy. Fryzura utrzymuje się przez cały dzień i nie ma konieczności jej poprawiania. Cena bardzo dobra no i ładny wygląd :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control