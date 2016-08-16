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Producție oprită

Care & controlPlacă de păr Care & Control

HP8344/00

4.9

| (44) Recenzii | 98% recomandă acest produs

De 3 ori mai multă îngrijire pentru părul tău

Noua placă de păr Philips Care & Control îţi permite să obţii părul drept pe care ţi-l doreşti, fiind totodată delicat cu părul tău. De 3 ori mai multă îngrijire şi îndreptare, datorită tratamentului cu ioni, plăcilor ceramice Silky Smooth şi controlului digital al temperaturii

Vezi toate beneficiile

Placă de îndreptat părul cu tratament ionic

De 3 ori mai multă îngrijire pentru părul tău

  • Plăci ceramice

  • Temperatură 130 - 200 C

  • Tratament cu ioni

Temperatură înaltă profesională de 230°C pentru rezultate perfecte

Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.

De două ori mai delicate cu părul tău cu plăcile ceramice SilkySmooth

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa, fiind prin urmare unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile SilkySmooth sunt atent prelucrate pentru a îmbunătăţi proprietăţile de alunecare şi îngrijire ale ceramicii, oferindu-ţi un păr perfect lucios.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

44

Recenzii

98%

recomandă acest produs

3
2

16/08/2016

Polska

Polska

Bardzo dobry

Posiadam prostownicę od jakiegoś roku. Sprawdza się doskonale. Potrafi wyprostować i wygładzić moje włosy bardzo szybko i łatwo. Nie zauważyłam u mnie aż do dzisiaj zniszczonych włosów, co jest wielkim plusem tej prostownicy. Nagrzewa się do 30 sekund co również jest plusem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

08/03/2016

Polska

Polska

rewelacyjne prostowanie !

Jestem posiadaczką prostownicy HP8344/20, która jest rewelacyjna dla moich do tej pory wciąż napuszonych włosów. Tak jak zapewnia producent nagrzewa się faktycznie w 30 sekund a dzięki temu, że jest możliwość nagrzania do 230 stopni idealnie prostuje, nie niszcząc przy tym włosów. Mgła czy mżawka już mi nie straszna, bo włosy pozostają idealnie proste, co do tej pory było trudne do osiągnięcia w moim przypadku.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8344/20 Prostownica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8344/20 Prostownica

11/12/2015

Polska

Polska

Świetna!

Bardzo fajna prostownica. Dokładnie prostuje włosy, nie trzeba przeciągać nią po włosach parę razy, a tak było do tej pory z innymi prostownicami, ponieważ mam grube włosy. Fryzura utrzymuje się przez cały dzień i nie ma konieczności jej poprawiania. Cena bardzo dobra no i ładny wygląd :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

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