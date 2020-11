Burete de exfoliere pentru a evita firele de păr crescute în piele

Satinelle Massage este livrat cu un burete de exfoliere care poate fi utilizat sub duş, pentru a vă pregăti picioarele pentru îndepărtarea părului. Prin folosirea regulată, picioarele dvs. vor rămâne mătăsoase, evitând creşterea din nou a părului sub piele (fire de păr crescute pe sub piele), iar pielea dvs. va fi mai netedă şi mai curăţată.