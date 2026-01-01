Difuzor de volum ceramic pentru protecţie şi volum suplimentare

Difuzorul de volum usucă părul rapid şi uniform pentru a minimiza electricitatea statică şi a adăuga volum. Difuzorul este acoperit cu ceramică de înaltă calitate. Aceasta ajută la protejarea părului şi adaugă fineţe şi strălucire, făcându-l perfect pentru crearea de bucle şi coafuri elastice şi cu aspect sănătos.