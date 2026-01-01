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Producție oprită

SalonDry ProUscător de păr

HP4891/00

Uscătorul pe care stiliştii l-ar lua acasă

Vrei să-ţi usuci părul ca profesioniştii? SalonPro – cu putere de uscare superioară de 2100 W – este uscătorul de păr de care ai nevoie dacă vrei să recreezi coafura de la salon.

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SalonPro

Uscătorul pe care stiliştii l-ar lua acasă

  • 2100 W

  • IonBoost

  • Difuzor ceramic

Nouă setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control maxim

Nouă setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control maxim

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea rezultatul perfect. Nouă setări diferite asigură control maxim pentru coafare precisă şi personalizată.

Professional 2100 W pentru volum perfect

Professional 2100 W pentru volum perfect

Acest uscător de păr profesional de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.

Difuzor de volum ceramic pentru protecţie şi volum suplimentare

Difuzorul de volum usucă părul rapid şi uniform pentru a minimiza electricitatea statică şi a adăuga volum. Difuzorul este acoperit cu ceramică de înaltă calitate. Aceasta ajută la protejarea părului şi adaugă fineţe şi strălucire, făcându-l perfect pentru crearea de bucle şi coafuri elastice şi cu aspect sănătos.

Specificaţii tehnice

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