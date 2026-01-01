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Producție oprită
HP4891/00
Uscătorul pe care stiliştii l-ar lua acasă
Vrei să-ţi usuci părul ca profesioniştii? SalonPro – cu putere de uscare superioară de 2100 W – este uscătorul de păr de care ai nevoie dacă vrei să recreezi coafura de la salon.
2100 W
IonBoost
Difuzor ceramic
Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea rezultatul perfect. Nouă setări diferite asigură control maxim pentru coafare precisă şi personalizată.
Acest uscător de păr profesional de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.
Difuzorul de volum usucă părul rapid şi uniform pentru a minimiza electricitatea statică şi a adăuga volum. Difuzorul este acoperit cu ceramică de înaltă calitate. Aceasta ajută la protejarea părului şi adaugă fineţe şi strălucire, făcându-l perfect pentru crearea de bucle şi coafuri elastice şi cu aspect sănătos.
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