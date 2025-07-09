Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit
Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție
Preţul setului
Nu doresc pachetul special
Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:
Adaugă în coș și accesoriile compatibile
Acest produs
- {discount-value}
DISC de emulsifiere
total
recurring payment
Prepară cu uşurinţă maioneze de casă, frişcă
Pentru compatibilitate, consultă specificaţiile
Plastic
Reînnoieşte-ţi cu uşurinţă produsul cu piese originale Philips
Din când în când, produsul tău are nevoie de modernizare, care nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulţumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea cu calitatea Philips garantată.