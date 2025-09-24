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Lady Shaver Seria 6000 Aparat de ras femei
Producție oprită
Asistență
BRL146/00
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Data Act Document
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Toate (5)
Cum pot rade sau tunde diferite părţi ale corpului pentru a obţine cele mai bune rezultate?
De ce încărcarea produsului meu durează mai mult decât este de aşteptat?
Cum ataşez pieptenele la aparatul de tuns Philips pentru zona inghinală?
De ce nu este furnizat un adaptor împreună cu produsul?
Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?
EpilatorMănuşă de exfoliere
Lady Shaver Series 8000Cap de ras
EpilatorCap de tundere
Lady Shaver Series 8000Cablu USB
Husă
Pieptene pentru tuns
SatinShave AdvancedFolie de ras
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Cablu USB
ShaversPerie de curăţat
Set de pensete
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