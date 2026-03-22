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Producție oprită
+7 accesorii cu mănușă de exfoliere
Utilizare fără fir, umedă și uscată
Pentru picioare, corp și zone sensibile
Până la 120 minute autonomie
Aparatul de ras pentru femei Philips Seria 6000 este conceput pentru a fi delicat și confortabil pe pielea din diferite zone ale corpului*. 80% dintre clienții noștri confirmă că nu au avut arsuri și roșeață cauzate de aparatul de ras**. Obține o piele fină, fără compromisuri în ceea ce privește confortul pielii
Vârfurile rotunjite ale aparatului de tuns din fața și din spatele suprafeței de ras mențin alunecarea lină a aparatului de ras pe piele. 78% dintre femei sunt de acord că vârfurile rotunjite ale trimmerului previn zgârieturile***
Suprafaţa de ras flotantă alunecă în mod natural peste contururi, menţinând contactul cu pielea, pentru o radere uniformă
4.8
din 5
339
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Soarele
22/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Cel mai bun aparat pt femei
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL146/00 Aparat de ras femei
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL146/00 Aparat de ras femei
InghetataCuFisitc
08/12/2025
România
Super produs
Mi-a usurat foarte mult viata acest aparat. Reusesc sa ma rad mult mai repede decat cu lama si nu imi mai fac griji ca ma tai. Este bland cu zonele unde am pielea mai sensibila sau uscata.
Avantaje
Usurinta in utilizare, culoare
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei
IOji
05/12/2025
România
Calitate - pret - design = Echilibru
Super produs! Calitate - pret - design = eficient = Combinatia perfecta pentru mine. Usor si rapid de utilizat. Mai ales la dus. Mi se potriveşte, indiferent de epilare umedă sau uscată, lasa pielea fina, nu irita.
Avantaje
Calitate - pret - design = eficient = Combinatia perfecta pentru mine.
Dezavantaje
nici unul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei
74%, HUT Germania N=49, 2021
HUT Germania N=49, 2021
Vs. modelul anterior, HUT Germania N=49, 2021