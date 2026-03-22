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  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină
  • Un ras delicat pentru piele fină

Producție oprită

Lady Shaver Seria 6000Aparat de ras femei

BRL146/00

4.8
| (339) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Un ras delicat pentru piele fină
Bucură-te de un ras fin pe tot corpul. Aparatul de ras comod şi uşor de utilizat Philips Lady Shaver Seria 6000 este adecvat pentru zonele sensibile şi asigură o piele fină, fără efort, având în acelaşi timp grijă de pielea ta delicată
Vezi toate beneficiile

Un ras delicat pentru piele fină

  • +7 accesorii cu mănușă de exfoliere

  • Utilizare fără fir, umedă și uscată

  • Pentru picioare, corp și zone sensibile

  • Până la 120 minute autonomie

Un ras fin și delicat

Un ras fin și delicat

Aparatul de ras pentru femei Philips Seria 6000 este conceput pentru a fi delicat și confortabil pe pielea din diferite zone ale corpului*. 80% dintre clienții noștri confirmă că nu au avut arsuri și roșeață cauzate de aparatul de ras**. Obține o piele fină, fără compromisuri în ceea ce privește confortul pielii

Vârfuri rotunjite ale aparatului de tuns pentru un ras delicat cu pielea

Vârfuri rotunjite ale aparatului de tuns pentru un ras delicat cu pielea

Vârfurile rotunjite ale aparatului de tuns din fața și din spatele suprafeței de ras mențin alunecarea lină a aparatului de ras pe piele. 78% dintre femei sunt de acord că vârfurile rotunjite ale trimmerului previn zgârieturile***

Suprafaţă de ras unică flotantă, pentru o radere uniformă

Suprafaţă de ras unică flotantă, pentru o radere uniformă

Suprafaţa de ras flotantă alunecă în mod natural peste contururi, menţinând contactul cu pielea, pentru o radere uniformă

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

339

Recenzii

96%

recomandă acest produs

22/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Cel mai bun aparat pt femei

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL146/00 Aparat de ras femei

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL146/00 Aparat de ras femei

08/12/2025

România

România

Super produs

Mi-a usurat foarte mult viata acest aparat. Reusesc sa ma rad mult mai repede decat cu lama si nu imi mai fac griji ca ma tai. Este bland cu zonele unde am pielea mai sensibila sau uscata.

Avantaje

Usurinta in utilizare, culoare

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei

05/12/2025

România

România

Calitate - pret - design = Echilibru

Super produs! Calitate - pret - design = eficient = Combinatia perfecta pentru mine. Usor si rapid de utilizat. Mai ales la dus. Mi se potriveşte, indiferent de epilare umedă sau uscată, lasa pielea fina, nu irita.

Avantaje

Calitate - pret - design = eficient = Combinatia perfecta pentru mine.

Dezavantaje

nici unul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lady Shaver Seria 6000 BRL114/00 Aparat de ras femei

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Referințe

  1. 74%, HUT Germania N=49, 2021

  2. HUT Germania N=49, 2021

  3. Vs. modelul anterior, HUT Germania N=49, 2021