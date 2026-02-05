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Îndepărtarea părului
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Epilator Seria 8000 Epilator fără fir, umed şi uscat
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BRE709/00
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
Toate (4)
Cum pot schimba setările de viteză ale epilatorului meu Philips?
Cum utilizez accesoriul ProGuide?
Cum ataşez pieptenele la aparatul de tuns Philips pentru zona inghinală?
Cum îmi încarc epilatorul Philips?
Lady Shaver Series 8000Cablu USB
SatinShave AdvancedFolie de ras
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Cablu USB
Epilatorul meu Philips nu îndepărtează părul în mod corespunzător
Epilatorul meu Philips nu funcţionează
Epilatorul meu Philips nu se încarcă
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