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Epilator Seria 8000 Epilator fără fir, umed şi uscat

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Epilator Seria 8000Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE709/00

Epilator Seria 8000 Epilator fără fir, umed şi uscat

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    Cum se utilizează setul de epilare: ghidul complet pentru rutina ta
  • Pregăteşte-te: cum să te pregăteşti pentru rutina de îndepărtare a părului
    Pregăteşte-te: cum să te pregăteşti pentru rutina de îndepărtare a părului
  • Elementele esenţiale pentru o epilare eficientă
    Elementele esenţiale pentru o epilare eficientă
  • Cum să ai grijă de setul de epilare
    Cum să ai grijă de setul de epilare

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Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 4.8 MB
  • 17 December 2025

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