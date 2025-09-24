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Aparate de îngrijire corporală
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Bodygroom Series 5000 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Producție oprită
Asistență
BG5021/15
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Data Act Document
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Toate (3)
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Bodygroom replacement foilFolie de schimb
Bodygroom Series 3000 & 5000Pieptene corp 2 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Element de radere
Bodygroom Series 3000 & 5000Pieptene corp 5 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Pieptene corp 7 mm
Bodygroom series 3000/5000Accesoriu de ras pentru spate
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Cablu USB
ShaversPerie de curăţat
Noul meu aparat de tuns sau de bărbierit Philips nu porneşte
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