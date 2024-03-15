ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală

Producție oprită

Bodygroom Series 5000Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

BG5021/15

4.5
| (224) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
Aparatul din seria 5000 este conceput să acţioneze prin firele de păr, fără a renunţa la confortul pielii, chiar şi în zone greu accesibile precum spatele. Foloseşte aparatul de bărbierit delicat cu pielea cu tehnologie 2D de urmărire a conturului sau te poţi tunde cu pieptenii pentru o lungime a părului de 2, 3 sau 5 mm.
Vezi toate beneficiile

Urmărirea conturului 2D cu tehnologie Skin Protect

Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală

  • 5 piepteni cu ataşare printr-un clic (2-3-5-7 mm)

  • Aparat de bărbierit 2D cu urmărirea conturului

  • Utilizare fără fir 61 min/încărcare 1 oră

  • Accesoriu pentru acces la spate

  • Până la 5 ani garanţie

Îngrijirea întregului corp într-un singur produs

Îngrijirea întregului corp într-un singur produs

Acum poţi îngriji cu încredere orice zonă a corpului cu un singur instrument. Creat pentru bărbaţi, acest aparat de îngrijire Philips pentru întregul corp taie părul la 3 lungimi diferite pentru rezultate precise şi uniforme pe spate, umeri, piept, abdomen, axile, braţe, zona inghinală şi picioare.

Îngrijirea acelor locuri greu accesibile cu accesoriul pentru spate

Îngrijirea acelor locuri greu accesibile cu accesoriul pentru spate

Elimină părul de pe spate într-un mod convenabil. Acest accesoriu a fost proiectat special pentru îngrijirea convenabilă a spatelui.

Ras cu siguranţă şi confort pe pielea delicată

Ras cu siguranţă şi confort pe pielea delicată

Capul aparatului de ras dispune de vârfuri rotunjite brevetate şi o folie hipoalergenică pentru a proteja pielea de tăieturi şi ciupituri în timpul raderii.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

224

Recenzii

91%

recomandă acest produs

15/03/2024

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent!

Am ales produsul citind recenzii despre mai multe produse din categoria sa. L-am folosit de doua ori si corespunde foarte bine descrierilor. Recomand cu incredere!

Avantaje

Nu ciupeste, raneste sau sa te intepe lamele. Il poti folosi si sub dus.

Dezavantaje

N-am gasit pana acum .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

04/02/2024

România

România

Cumpărător verificat

Un produs realizat bine

Am ales aparatul de la Philips pentru că am avut unul tot de la același producător, timp de 10 ani, și am fost foarte mulțumit. Sper că și acesta să funcționeze tot atâta timp.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

11/07/2023

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun! Top! Excelent

Este ușor de folosit, nu agata, pielea rămâne fina, intr-un cuvânt este minunat!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Garanţia oferă o acoperire de până la 5 ani, cuprinzând o garanţie globală standard de 2 ani, cu încă 3 ani disponibili la înregistrarea dispozitivului în termen de 90 de zile de la achiziţie.