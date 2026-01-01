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Producție oprită

Radio cu ceas

AJ4000B/12

Încărcaţi-vă telefonul mobil în timp ce dormiţi

Începeţi-vă ziua re-energizaţi de acest radio cu ceas. Acesta vă încarcă telefonul mobil şi dispozitivul USB simultan, astfel încât să nu rămâneţi niciodată fără energie. Alarma poate fi setată să se declanşeze cu radio sau sonerie, în timp ce alarma dublă vă oferă două ore de deşteptare

Vezi toate beneficiile

cu cablul micro USB încorporat

Încărcaţi-vă telefonul mobil în timp ce dormiţi

  • Port USB dublu pentru încărcare

  • FM, Acord analogic

  • Alarmă dublă

  • Ceas şi alarmă de siguranţă

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setaţi soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.

Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră şi partenerul vă puteţi trezi la ore diferite

Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră şi partenerul vă puteţi trezi la ore diferite

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru trezirea dvs. şi a doua oră pentru trezirea partenerului.

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.

Specificaţii tehnice

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