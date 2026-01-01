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Producție oprită
AJ4000B/12
Încărcaţi-vă telefonul mobil în timp ce dormiţi
Începeţi-vă ziua re-energizaţi de acest radio cu ceas. Acesta vă încarcă telefonul mobil şi dispozitivul USB simultan, astfel încât să nu rămâneţi niciodată fără energie. Alarma poate fi setată să se declanşeze cu radio sau sonerie, în timp ce alarma dublă vă oferă două ore de deşteptare
Port USB dublu pentru încărcare
FM, Acord analogic
Alarmă dublă
Ceas şi alarmă de siguranţă
Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setaţi soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.
Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru trezirea dvs. şi a doua oră pentru trezirea partenerului.
Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.
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