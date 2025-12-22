ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Xenon X-tremeVision gen2 Bec cu xenon pentru faruri auto

Asistență

Xenon X-tremeVision gen2Bec cu xenon pentru faruri auto

42402XV2C1

Xenon X-tremeVision gen2 Bec cu xenon pentru faruri auto

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Manuale şi documentaţie

Pliant

  • versiune: 2
  • PDF fişier, 698.8 kB
  • 22 December 2025

Garanţie şi service

Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului

Garanţie

Politicile noastre de garanţie a produselor

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm