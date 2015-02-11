Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
42402XV2C1
Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
Cu un fascicul luminos care împinge la limită emisiile de lumină, X-tremeVision de generația a 2-a este cel mai recent produs al tehnologiei xenon. Această performanță uimitoare a luminii extinde limitele condusului, pentru a-ți permite să te bucuri de un condus mai sigur și mai confortabil.
Tip de lampă: D4S
42 V, 35 W
Număr de becuri: 1
Lumina este o parte fundamentală a experienței de conducere. Simpla îmbunătățire a calității luminii te poate ajuta să previi accidente. Lampa cu xenon X-tremeVision din generația a 2-a îmbunătățește vizibilitatea, astfel încât vei vedea obstacolele și marcajele rutiere mai repede, ceea ce îți va reduce timpul de reacție. Compoziția spectrală a luminii este adaptată la sensibilitatea de culoare firească a ochilor. Datorită temperaturii de culoare de 4.800 K, acest far produce o lumină delicată cu ochii tăi, ceea ce îți permite să conduci mai sigur și mai comod pe timp de noapte.
Lămpile Xenon HID (descărcare de intensitate ridicată) generează de două ori mai multă lumină pentru conducerea în siguranţă, în orice condiţii. Studiile au arătat că iluminatul auto cu xenon ajută şoferii să se concentreze la drum şi să distingă obstacolele şi marcajele rutiere mult mai rapid decât lămpile tradiţionale. Ce mod mai bun de a înfrânge întunericul decât o lumină albă intensă, comparabilă cu lumina zilei?
Produsele şi serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piaţa producătorilor de echipamente originale, precum şi pe piaţa pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul clienţilor noştri aflaţi la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată şi certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000) la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.
4.3
din 5
47
Recenzii
Vlad58
11/02/2015
România
De incredere
Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28