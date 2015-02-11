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Xenon X-tremeVision gen2Bec cu xenon pentru faruri auto

42402XV2C1

4.3

| (47) Recenzii

Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare

Cu un fascicul luminos care împinge la limită emisiile de lumină, X-tremeVision de generația a 2-a este cel mai recent produs al tehnologiei xenon. Această performanță uimitoare a luminii extinde limitele condusului, pentru a-ți permite să te bucuri de un condus mai sigur și mai confortabil.

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Vezi fiecare denivelare, curbă și obstacol de pe șosea

Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare

  • Tip de lampă: D4S

  • 42 V, 35 W

  • Număr de becuri: 1

Vizibilitate îmbunătățită pentru un condus sigur și confortabil

Vizibilitate îmbunătățită pentru un condus sigur și confortabil

Lumina este o parte fundamentală a experienței de conducere. Simpla îmbunătățire a calității luminii te poate ajuta să previi accidente. Lampa cu xenon X-tremeVision din generația a 2-a îmbunătățește vizibilitatea, astfel încât vei vedea obstacolele și marcajele rutiere mai repede, ceea ce îți va reduce timpul de reacție. Compoziția spectrală a luminii este adaptată la sensibilitatea de culoare firească a ochilor. Datorită temperaturii de culoare de 4.800 K, acest far produce o lumină delicată cu ochii tăi, ceea ce îți permite să conduci mai sigur și mai comod pe timp de noapte.

Philips a inventat tehnologia inovatoare Xenon HID

Philips a inventat tehnologia inovatoare Xenon HID

Lămpile Xenon HID (descărcare de intensitate ridicată) generează de două ori mai multă lumină pentru conducerea în siguranţă, în orice condiţii. Studiile au arătat că iluminatul auto cu xenon ajută şoferii să se concentreze la drum şi să distingă obstacolele şi marcajele rutiere mult mai rapid decât lămpile tradiţionale. Ce mod mai bun de a înfrânge întunericul decât o lumină albă intensă, comparabilă cu lumina zilei?

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Produsele şi serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piaţa producătorilor de echipamente originale, precum şi pe piaţa pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul clienţilor noştri aflaţi la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată şi certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000) la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

47

Recenzii

11/02/2015

România

România

De incredere

Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Data utilizării 2025-11-04

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Data utilizării 2025-11-04

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Data utilizării 2025-02-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Data utilizării 2025-02-28

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