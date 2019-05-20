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  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic

Producție oprită

BrillianceMonitor LCD AMVA, cu iluminare de fundal cu LED-uri

241P4QPYKES/00

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Afişajul durabil cu design ecologic
Afişajul cu LED AMVA de la Philips cu cameră web facilitează colaborarea şi comunicarea, economisindu-vă timp şi bani.
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cu cameră Web economiseşte timp şi bani

Afişajul durabil cu design ecologic

  • P Line

  • 24" (61 cm)

  • Ecran Full HD

PowerSensor ajuta la economisirea cu până la 80% din factura de energie electrică

PowerSensor ajuta la economisirea cu până la 80% din factura de energie electrică

PowerSensor este un „senzor pentru persoane” integrat care transmite şi primeşte semnale infraroşii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent şi reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând cu până la 80 de procente cheltuielile cu energia şi prelungind durata de viaţă a monitorului

Afişaj cu LED AMVA pentru imagini vii, extralate şi contrast foarte ridicat

Afişaj cu LED AMVA pentru imagini vii, extralate şi contrast foarte ridicat

Afişajul cu LED AMVA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care vă oferă un raport de contrast foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe Web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, oferind imagini foarte clare chiar şi în modul pivot la 90 de grade

Cameră Web pentru a vă conecta şi a colabora

Camera Web şi microfonul încorporate vă permit să vă vedeţi colegii şi clienţii şi să comunicaţi cu aceştia. Această soluţie simplă vă permite să colaboraţi şi să partajaţi, economisind timp preţios şi cheltuieli legate de deplasare.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

20/05/2019

Slovensko

Slovensko

Odporúčam tento monitor

Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

18/06/2020

България

България

Добър контраст, реалистични цветове, много функции

Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.

Avantaje

Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана

Dezavantaje

Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

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