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  • Brilliance Monitor LCD, cu iluminare de fundal LED
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  • Brilliance Monitor LCD, cu iluminare de fundal LED
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Producție oprită

BrillianceMonitor LCD, cu iluminare de fundal LED

19S4QAB/01

Caracteristici esenţiale, performanţă eficientă

Afişajul Philips, care utilizează în proporţie de 25 % materiale reciclate şi are o carcasă fără PVC şi BFR, este ideal pentru productivitate ecologică.

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pentru productivitate maximă

Caracteristici esenţiale, performanţă eficientă

  • S Line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Tehnologie extralată IPS ADS pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS ADS pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS-ADS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS-ADS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

Boxe stereo integrate pentru multimedia

Boxe stereo integrate pentru multimedia

O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

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