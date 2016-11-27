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Producție oprită

BrillianceMonitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

19S4LSB/00

4
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Productivitate durabilă
Afişajul cu LED-uri de la Philips, care utilizează în proporţie de 25% materiale reciclate, şi carcasa fără PVC şi BFR sunt ideale pentru productivitatea ecologică
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cu afişajul cu LED-uri eficient energetic

Productivitate durabilă

  • S Line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Tehnologia cu LED-uri asigură culori naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă îţi permite să selectezi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economic etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. În funcţie de modul selectat, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea imaginilor statice şi video pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economic asigură economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

SmartContrast redă detalii negre mai bogate îmbunătăţite

SmartContrast redă detalii negre mai bogate îmbunătăţite

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

27/11/2016

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Wysoka jakość obrazu.

Dobrze działa. Ma małą wadę zablokowane jest obracanie. Szkoda, że nie jest dotykowy ekran.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED

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