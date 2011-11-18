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Brilliance Monitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

Producție oprită

Asistență

BrillianceMonitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

19S4LCB/00

Brilliance Monitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

Producție oprită

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Software şi drivere

Drivere Windows 7 - English (US)

  • versiune: 19S4
  • ZIP fişier, 56.1 kB
  • 18 November 2011

Istoric firmware - English (US)

  • versiune: V6.8.0.00
  • PDF fişier, 380.8 kB
  • 14 October 2022

Manuale şi documentaţie

Pliant

  • PDF fişier, 671.1 kB
  • 6 May 2024

Notificare certificat TCO - English (US)

  • PDF fişier, 86.9 kB
  • 13 June 2023

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